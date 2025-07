Ο κυριότερος διακινητής ναρκωτικών στον Ισημερινό, ο Αδόλφο Μασίας, ή «Φίτο», συναίνεσε χθες Παρασκευή να εκδοθεί στις ΗΠΑ, όπου είναι αντιμέτωπος με κατηγορίες των εισαγγελικών αρχών για εμπορία κοκαΐνης και όπλων, ανακοίνωσε η δικαιοσύνη του κράτους της Λατινικής Αμερικής.

Ο Φίτο, από τους πιο επικίνδυνους κακοποιούς στη χώρα, συνελήφθη στα τέλη Ιουνίου στη γενέτειρά του, την πόλη Μάντα, 350 χιλιόμετρα νότια από την πρωτεύουσα Κίτο, έπειτα από ενάμιση χρόνο που φυγοδικούσε, μετά την απόδρασή του από φυλακή υψίστης ασφαλείας.

Ecuador gang leader ‘Fito’ accepts extradition to US

Ecuadorean gang leader Jose Adolfo Macias, known as “Fito,” on Friday accepted a court’s request to be extradited to the United States to face drug and gun charges.

Macias, who escaped from prison in January 2024, was… pic.twitter.com/lshGVyx04c

