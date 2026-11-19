Η κυβέρνηση των νήσων Φίτζι, κράτους στο νότιο τμήμα του Ειρηνικού Ωκεανού, κήρυξε χθες Τετάρτη κατάσταση εθνικής καταστροφής, εξαιτίας της ακραίας ξηρασίας που αποδίδεται στο κλιματικό φαινόμενο Ελ Νίνιο.

«Σε όλα τα Φίτζι, οικογένειες ανησυχούν για το αν θα έχουν νερό και τις συνέπειες αυτής της παρατεταμένης ξηρασίας στην καθημερινότητά τους», ανέφερε ο πρωθυπουργός της χώρας Σιτίβενι Ραμπούκα.

Δυνάμει της κατάστασης καταστροφής που κήρυξε, η κυβέρνηση είναι σε θέση να προχωρήσει στην επιβολή δελτίου στην υδροδότηση, να δίνει εντολή για εσπευσμένες απομακρύνσεις κατοίκων, να διαθέσει κρατικά κεφάλαια για να προσφερθεί βοήθεια σε πολίτες που πλήττονται.

Τα αποθέματα νερού σε μεγάλο μέρος των Φίτζι έχουν υποχωρήσει σε κρίσιμο επίπεδο, σύμφωνα με τον Τύπο της χώρας. Δεκάδες υδροφόρες έχουν κινητοποιηθεί για να εφοδιάζουν χωριά.

«Δεν μπορούμε να ελέγξουμε το κλίμα, αλλά μπορούμε να δρούμε γρήγορα, να χρησιμοποιούμε τους πόρους μας με τρόπο υπεύθυνο και να σχηματίσουμε κοινό μέτωπο μπροστά στις συνέπειές του», είπε ο Ραμπούκα.

Η ξηρασία στα Φίτζι συνδέεται στενά με το φαινόμενο Ελ Νίνιο, που μειώνει δραστικά τις τροπικές βροχοπτώσεις.

Το μετεωρολογικό φαινόμενο, εξαιρετικά έντονο το 2026, ανεβάζει τις θερμοκρασίες στον τροπικό Ειρηνικό ωκεανό, προκαλώντας αλλαγές στο καθεστώς των ανέμων και των πιέσεων σε παγκόσμια κλίμακα και εντείνοντας τον κίνδυνο ξηρασιών κατά τόπους, πλημμυρών αλλού, επιτείνοντας την κλιματική αλλαγή.