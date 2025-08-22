Μπορεί οι σύμμαχοι της Ουκρανίας να προσπαθούν να ανοίξουν δρόμους στην ειρηνευτική διαδικασία , αλλά το Κίεβο ψάχνει παράλληλα «πειστικές απαντήσεις», στα όλο και πιο έντονα πλήγματα που δέχεται τις τελευταίες ημέρες από την Ρωσία.

Με το οπλοστάσιο του Κιέβου, μέχρι να βρεθούν λύσεις με τις περίφημες «εγγυήσεις ασφαλείας», ο Ζελένσκι ψάχνει τρόπο να περιορίσει τη Μόσχα – και ο «τρόπος» αυτός, είναι ένας νέος πύραυλος κρουζ, ικανός να πλήξει ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ρωσία, φέροντας μια τεράστια κεφαλή βάρους, άνω του ενός τόνου.

Αυτός είναι ο πύραυλος Flamingo FP-5, που αναπτύχθηκε από την ουκρανική αμυντική βιομηχανία Fire Point, έναν ταχέως αναπτυσσόμενο κατασκευαστή επιθετικών drones που έχουν γίνει βασικό όπλο στον πόλεμο κατά της Ρωσίας, τονίζει το Politico.

«Δεν θέλαμε να δημοσιοποιήσουμε αυτό το θέμα, αλλά φαίνεται ότι είναι η κατάλληλη στιγμή. Ο Flamingo είναι ο πύραυλος κρουζ μεγάλου βεληνεκούς, που μπορεί να μεταφέρει μια κεφαλή 1.150 κιλών και να «πετάξει» στη Ρωσία για 3.000 χιλιόμετρα», δήλωσε η Ιρίνα Τερέκι, Διευθύνουσα Σύμβουλος και τεχνική Διευθύντρια της Εταιρείας.

«Το σκεφτήκαμε αρκετά γρήγορα. Χρειάστηκαν λιγότερο από εννέα μήνες για να το αναπτύξουμε μετά τις πρώτες επιτυχημένες δοκιμές του στο πεδίο της μάχης. Δεν θα σας πω για την ακριβή ταχύτητά του, αλλά μπορώ να πω ότι είναι πιο γρήγορος από όλους τους άλλους πυραύλους που έχουμε αυτή τη στιγμή», σημείωσε η Τερέκι, προσθέτοντας: «Είναι εξ ολοκλήρου ουκρανικής κατασκευής».

Ένα πύραυλος με ροζ – Η γυναικεία πινελιά στον πόλεμο

Το ασυνήθιστο όνομα και το αρχικό χρώμα του πυραύλου – μια κορυφή με φωτεινό ροζ χρώμα, στο σημείο όπου βρίσκεται η κεφαλή – ήταν ένα «εσωτερικό αστείο» της εταιρείας για τον αδιαμφισβήτητο ρόλο των γυναικών στον ανδροκρατούμενο κόσμο των όπλων και του πολέμου.

«Οι πρώτοι μας πύραυλοι ήταν ροζ, πέρασαν όλες τις δοκιμές ως ροζ, αλλά μετά έπρεπε να αλλάξουμε χρώμα λόγω των στρατιωτικών απαιτήσεων καμουφλάζ. Αλλά η γυναίκα που είναι υπεύθυνη για την παραγωγή τους είναι ακόμα εκεί και έχει αφήσει το αποτύπωμά της στον σχεδιασμό. Γυναικεία πινελιά στους πυραύλους», σημείωσε η Τερέκι.

Το Flamingo θα μπορούσε να δημιουργήσει κάποια πραγματικά προβλήματα για τον «μάτσο» Ρώσο ηγέτη Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Δεν χρειάζεσαι ένα τρομακτικό όνομα για έναν πύραυλο, που μπορεί να πετάξει 3.000 χιλιόμετρα», δήλωσε η Τερέκι για την υποτιθέμενη εμβέλεια του πυραύλου. «Ο κύριος στόχος είναι ένας πύραυλος να είναι αποτελεσματικός».

Όποιο και αν είναι το αρχικό του χρώμα και όνομα, ένας πύραυλος με αυτό το είδος ισχύος έχει ήδη γίνει αντιληπτός από τη Μόσχα», πρόσθεσε.

Ουκρανικής παραγωγής όπλο ή αντίγραφο βρετανικού πυραύλου;

Το TASS, το Ρωσικό Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων, δημοσίευσε αυτή την εβδομάδα ένα άρθρο που υποβάθμιζε την απειλή που θέτει ο πύραυλος, υποτιμώντας τον ως βασισμένο σε σχέδιο βρετανικής εταιρείας – κάτι που οι Ουκρανοί αρνούνται – και προσπαθώντας να υπονομεύσει την τεχνική ικανότητα της Ουκρανίας.

Η Τερέκι δεν συμφωνεί. «Παρακολουθήσαμε τη ρωσική αντίδραση στις πρώτες μας αποστολές και μπορώ να σας πω ότι όσο πιο επιτυχημένη είναι μια αποστολή, τόσο περισσότεροι Ρώσοι προσπαθούσαν να καταπνίξουν όλη τη δημοσιότητα γύρω από αυτήν», παρατήρησε.

Το Flamingo βρίσκεται τώρα σε μαζική παραγωγή, με 211 κομμάτια να έχουν παραχθεί μέχρι στιγμής αυτόν τον μήνα.

«Μέχρι τον Δεκέμβριο, θα έχουμε πολλά περισσότερα από αυτά», δήλωσε ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στους δημοσιογράφους την Τετάρτη, αρνούμενος να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το όπλο, μέχρι «η Ουκρανία να μπορέσει να χρησιμοποιήσει εκατοντάδες από αυτά».

«Δεν κερδίζεις πόλεμο αν δεν επιτεθείς» – Ο νέος γρίφος του Τραμπ

Και ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να είναι πιο ανοιχτός στο ενδεχόμενο η Ουκρανία να αντεπιτεθεί.

Σε μια ανάρτηση της Πέμπτης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ έγραψε: «Είναι πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να κερδίσεις έναν πόλεμο χωρίς να επιτεθείς σε μια χώρα εισβολέα. Είναι σαν μια σπουδαία ομάδα στον αθλητισμό που έχει μια φανταστική άμυνα, αλλά δεν της επιτρέπεται να παίζει επιθετικά».

«Έρχονται ενδιαφέρουσες στιγμές!!!» πρόσθεσε.

Ο Φάμπιαν Χόφμαν, διδακτορικός ερευνητής και ειδικός σε πυραύλους στο Πανεπιστήμιο του Όσλο, χαρακτήρισε τον πύραυλο «την ισχυρότερη εγγύηση ασφάλειας της Ουκρανίας».

«Εάν μπορεί να αναπτύξει 3.000 έως 5.000 από αυτούς (και παρόμοιους) πυραύλους, έτοιμους να καταστρέψουν εντός 24 έως 48 ωρών, πάνω από το 25% του οικονομικού προϊόντος της Ρωσίας, η περαιτέρω ρωσική επιθετικότητα καθίσταται ανέφικτη», δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Με τον Πούτιν να στέλνει βροχή από drones και πυραύλους εναντίον ουκρανικών πόλεων σε καθημερινή βάση, υπάρχει δημόσια πίεση στην Ουκρανία να κάνει τη Ρωσία να «πονέσει πραγματικά».

«Οι άνθρωποι θέλουν αποτελέσματα. Θέλουν να δουν την Κόκκινη Πλατεία να φλέγεται. Αλλά είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι δεν είμαστε τρομοκράτες όπως οι γείτονές μας», διευκρίνισε η Τερέκι. «Ιδρύσαμε την Εταιρεία μας ως απάντηση στην επιθετικότητα της Ρωσίας, αλλά δεν έχουμε επιθετικές προθέσεις. Είμαστε έτοιμοι να προστατεύσουμε την κυριαρχία μας».