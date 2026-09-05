Δραματικές ώρες βιώνει η Χειμάρρα καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλο πύρινο μέτωπο.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η πυρκαγιά έφτασε στην περιοχή του Αγίου Μιχαήλ και εξακολουθεί να μαίνεται ανεξέλεγκτη, κατευθυνόμενη προς το Ποτάμι.

Οι φλόγες έχουν ήδη φτάσει σε κατοικημένες περιοχές, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι κατοικίες έχουν παραδοθεί στις φλόγες.

Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο.

Ωστόσο, τα διαθέσιμα μέσα δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Την ίδια ώρα ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν ακόμη περισσότερο το έργο της κατάσβεσης.

Ο δήμαρχος Βαγγέλης Τάβος απηύθυνε έκκληση στους κατοίκους των περιοχών που απειλούνται να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Πληροφορίες και βίντεο από: himara.gr