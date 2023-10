Δραματικές ώρες συνεχίζει να ζει η Μέση Ανατολή, όπου από το Σάββατο οι νεκροί των Ισραηλινών και των Παλαιστινίων αυξάνονται ραγδαία.

Πάνω από 900 Ισραηλινοί και τουλάχιστον 560 Παλαιστίνιοι έχουν χάσει τη ζωή τους στον πόλεμο στο Ισραήλ, με τις εικόνες από τη Γάζα να συγκλονίζουν. Την ίδια ώρα σφοδρή είναι η απάντηση των Ισραηλινών στα μαζικά, πυραυλικά χτυπήματα που δέχονται πρώτοι στα εδάφη τους από την οργάνωση Χαμάς.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δημοσιοποίησε βίντεο από τις αεροπορικές επιδρομές στη Λωρίδα της Γάζας στην πλατφόρμα Χ, γράφοντας «Ξεκινήσαμε. Το Ισραήλ θα κερδίσει», ενώ σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι ξεκινάει η χερσαία επιχείρηση.

התחלנו. ישראל תנצח 🇮🇱 pic.twitter.com/tCwDLXkyaY
— Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) October 9, 2023



Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας, ο Νετανιάχου ανέφερε πως δεν υπάρχει άλλη επιλογή, από το να μπει στη Γάζα, ενώ νωρίτερα δήλωσε πως «η απάντησή μας στην πρωτοφανή και πολυμέτωπη επίθεση των Παλαιστίνιων ενόπλων από τη Λωρίδα της Γάζας θα αλλάξει τη Μέση Ανατολή».

Παράλληλα ο Νετανιάχου είπε «Αυτά που θα περάσει η Χαμάς θα είναι δύσκολα και τρομερά! Βρισκόμαστε ήδη στη μέση της εκστρατείας και μόλις την έχουμε ξεκινήσει».

Δείτε Live εικόνα από την περιοχή:

Οι υπηρεσίες πληροφοριών της Αιγύπτου είχαν προειδοποιήσει το Ισραήλ 10 ημέρες πριν από την επίθεση της Χαμάς

Ο επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών της Αιγύπτου είχε προειδοποιήσει τον πρωθυπουργό του Ισραήλ 10 ημέρες πριν από την επίθεση της Χαμάς, αλλά ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αδιαφόρησε, σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα στην ηλεκτρονική έκδοση της ισραηλινής εφημερίδας Yedioth Ahronoth (Ynet).

Ειδικότερα, το δημοσίευμα αναφέρει πως ο Αμπάς Κάμελ ενημέρωσε τον ισραηλινό πρωθυπουργό ότι κάτι «ασυνήθιστο» και «τρομερό» προετοιμάζεται στη Λωρίδα της Γάζας. Ωστόσο, ο Νετανιάχου αγνόησε την προειδοποίηση και υποβάθμισε την απειλή, προς έκπληξη του επικεφαλής των αιγυπτιακών υπηρεσιών πληροφοριών, υπογραμμίζει το Ynet.

Επικαλούμενο αιγυπτιακές πηγές, το Ynet μεταδίδει πως ο Νετανιάχου απάντησε στον Κάμελ πως οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ έχουν επικεντρώσει στην παρούσα φάση τις επιχειρήσεις τους στην καταπολέμηση εξτρεμιστικών πυρήνων στη Δυτική Όχθη που θεωρούνται υπεύθυνοι για πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις στο ισραηλινό έδαφος. Παράλληλα, ισραηλινοί στρατηγοί διαβεβαίνωναν πως η κατάσταση γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας είναι «υπό πλήρη έλεγχο».

Το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού χαρακτήρισε ανυπόστατο το δημοσίευμα της ηλεκτρονικής έκδοσης της εφημερίδας Yedioth Ahronoth.

Η Χαμάς απειλεί να εκτελέσει τους ομήρους εάν συνεχιστούν οι βομβαρδισμοί κατοικιών στη Γάζα

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς απείλησε σήμερα ότι θα αρχίσει να εκτελεί αιχμάλωτους Ισραηλινούς πολίτες σε απάντηση για τυχόν νέους ισραηλινούς βομβαρδισμούς σε κατοικίες στη Γάζα χωρίς προειδοποίηση.

Ο εκπρόσωπος της οργάνωσης Άμπου Ομπάιντα είπε ότι οι μαχητές της δρουν με βάση τις ισλαμικές επιταγές, φροντίζοντας οι Ισραηλινοί αιχμάλωτοι να παραμείνουν σώοι και ασφαλείς. Επέρριψε την ευθύνη για τις πιθανές εκτελέσεις στο Ισραήλ, επειδή εντείνει τους βομβαρδισμούς και σκοτώνει αμάχους μέσα στα σπίτια τους με αεροπορικά πλήγματα, χωρίς καμία προειδοποίηση.

Εικόνες φρίκης στη Γάζα – Αεροσκάφη του Ισραήλ βομβαρδίζουν και ισοπεδώνουν κτήρια

Αεροσκάφη του Ισραήλ βομβαρδίζουν στόχους στη Γάζα και ισοπεδώνουν κτήρια, όπως φαίνεται παρακάτω σε βίντεο που δημοσίευσε η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ.

Όπως αναφέρει σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ:

«Η Πολεμική Αεροπορία συνεχίζει να επιτίθεται σε στόχους τρομοκρατικών οργανώσεων στη Λωρίδα της Γάζας. Το πρωί πολλά στρατηγικά κέντρα δέχθηκαν επίθεση. Το πρωί, αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας επιτέθηκαν σε αποθήκη όπλων και σε φρεάτιο εισόδου σε υπόγεια τρομοκρατική σήραγγα στη Λωρίδα της Γάζας, τα οποία χρησιμοποιούνται από ανώτερα μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς».

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι επιβάλλει τον πλήρη αποκλεισμό της Λωρίδας της Γάζας και διακόπτει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, νερού, τροφίμων και καυσίμων στον πληθυσμό των 2,5 εκατομμυρίων κατοίκων.

Δείτε βίντεο της Πολεμικής Αεροπορίας:

Ισραηλινά ελικόπτερα σφυροκοπούν θέσεις της Χεζμπολάχ στο Λίβανο

Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι ανέπτυξε στρατεύματα για να αντιμετωπίσει μια πιθανή διείσδυση από τον Λίβανο. «Ελήφθη μια αναφορά σχετικά με τη διείσδυση ενός αριθμού υπόπτων στο ισραηλινό έδαφος από το έδαφος του Λιβάνου. Στρατιώτες των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή», ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωσή του.

Μάλιστα το απόγευμα της Δευτέρας, σύμφωνα με τη Χααρέτζ, επιθετικά ελικόπτερα του Ισραήλ πραγματοποίησαν επιδρομές στο έδαφος του Λιβάνου για να αποτρέψουν προσπάθεια εισόδου ομάδων της Χεζμπολάχ σε ισραηλινό έδαφος. Στο μεταξύ σημειώθηκε επεισόδιο με πυροβολισμούς στα σύνορα, με τον ισραηλινό στρατό να ανακοινώνει ότι Ισραηλινοί στρατιώτες, υποστηριζόμενοι από ελικόπτερα, σκότωσαν τουλάχιστον δύο ενόπλους οι οποίοι διέσχισαν τα σύνορα από την πλευρά του Λιβάνου. Ανταποκριτής του τηλεοπτικού καναλιού Al Manar TV, που πρόσκειται στη Χεζμπολάχ, ανέφερε σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο ότι ακούγονταν πυρά και εκρήξεις στα νότια σύνορα του Λιβάνου με τον Ισραήλ. Στέλεχος της Χεζμπολάχ ωστόσο, ανέφερε ότι η σιιτική οργάνωση δεν έχει οργανώσει κάποια επιχείρηση εντός του Ισραήλ.

Καρέ-καρέ η επίθεση της Χαμάς όπως την κατέγραψαν οι ίδιοι οι μαχητές της

Εκτοξεύτηκαν ρουκέτες σε Ιερουσαλήμ και Τελ Αβίβ

Ομοβροντία ρουκετών εκτοξεύτηκαν προς την Ιερουσαλήμ και τις γύρω περιοχές, αλλά και στο Τελ Αβίβ, σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ. Ακούγονται σειρήνες.

Οι κάτοικοι αναφέρουν ότι άκουσαν εκρήξεις. Οι ισραηλινές αρχές ανακοίνωσαν μέχρι στιγμής εννέα τραυματίες από την επίθεση στην Ιερουσαλήμ.

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς επιβεβαίωσε ότι εκτόξευσε ρουκέτες προς την Ιερουσαλήμ, μετέδωσε το Reuters. Η Χαμάς ανέφερε ότι «εκτόξευσε τις ρουκέτες ως απάντηση στους βομβαρδισμούς σε σπίτια πολιτών».

«Καμία διαπραγμάτευση» δεν είναι εφικτή προς το παρόν με το Ισραήλ, καθώς οι εχθροπραξίες συνεχίζονται, διεμήνυσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένα στέλεχος της Χαμάς, από την Ντόχα του Κατάρ.

«Η στρατιωτική επιχείρηση συνεχίζεται και η αντίσταση, υπό τις Ταξιαρχίες Αλ Κασάμ (η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς) συνεχίζει να υπερασπίζεται τα δικαιώματα του λαού μας, επομένως δεν υπάρχει δυνατότητα καμίας διαπραγμάτευσης για το ζήτημα των ομήρων ή άλλα θέματα» με το Ισραήλ, είπε ο Χόσαμ Μπαντράν, μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Χαμάς που εδρεύει στην πρωτεύουσα του Κατάρ.

«Η αποστολή μας συνίσταται πλέον στο να εμποδίσουμε τον κατακτητή να συνεχίσει να διαπράττει σφαγές σε βάρος του λαού μας στη Γάζα, όπου στοχοποιούνται ευθέως κατοικίες πολιτών», πρόσθεσε.

Ο ισραηλινός στρατός διέταξε νωρίτερα τον πλήρη αποκλεισμό της Λωρίδας της Γάζας.

Περισσότεροι από 1.200 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και από τις δύο πλευρές από τα ξημερώματα του Σαββάτου, όταν ξέσπασαν οι συγκρούσεις.