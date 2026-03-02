Οι ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) εξαπέλυσαν σήμερα νέους σφοδρούς βομβαρδισμούς στο Ιράν. Οι εικόνες που έρχονται από την πρωτεύουσα της χώρας είναι συγκλονιστικές, με την Τεχεράνη να φλέγεται μετά από αλλεπάλληλα χτυπήματα. Ο ήχος των εκρήξεων είναι εκκωφαντικός ενώ πυκνοί καπνοί υψώνονται σε ολόκληρη την πόλη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με μαρτυρίες, τα χτυπήματα στην πόλη της Τεχεράνης είναι συνεχή, με τα σπίτια, στα κεντρικά και ανατολικά τμήματα της πόλης να τρέμουν από τις αλλεπάλληλες εκρήξεις, και τον καπνό να υψώνεται πυκνός στον ουρανό.

«Ευρεία επίθεση στην καρδιά της Τεχεράνης»

Σε ανακοίνωσή τους, οι ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις τονίζουν ότι «η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία, με την καθοδήγηση των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών, ξεκίνησε μια ακόμα ευρεία επίθεση εναντίον στόχων του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος στην καρδιά της Τεχεράνης», την τρίτη ημέρα της κοινής αμερικανο-ισραηλινής επιχείρησης κατά του Ιράν.

Νεκρή η σύζυγος του Χαμενεΐ

Όπως μετέδωσαν ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, η Μανσουρέχ Χοτζαστέχ Μπαγκερζαντέχ, σύζυγος του νεκρού ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, υπέκυψε στα τραύματα που υπέστη από αμερικανο-ισραηλινά πυρά.

Ειδικότερα, η Μανσουρέχ, κατέληξε έπειτα από τα τραύματα που υπέστη σε κοινή στρατιωτική επιχείρηση ΗΠΑ–Ισραήλ, κατά την οποία σκοτώθηκαν επίσης ο Χαμενεΐ και μέλη της οικογένειάς του. Υπενθυμίζεται ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου σε κύμα συντονισμένων αεροπορικών επιδρομών που έπληξαν την Τεχεράνη και άλλες στρατηγικές τοποθεσίες της πρωτεύουσας.

Υπουργός Άμυνας ΗΠΑ: Οι επιχειρήσεις κατά του Ιράν δεν πρόκειται να εξελιχθούν σε έναν «ατέρμονο πόλεμο»

Ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέγκσεθ, διαβεβαίωσε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν δεν πρόκειται να εξελιχθούν σε έναν «ατέρμονο πόλεμο», ξεκαθαρίζοντας πως ο στόχος της Ουάσινγκτον είναι η καταστροφή στρατηγικών στρατιωτικών υποδομών της Τεχεράνης.

Συγκεκριμένα, μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στο Πεντάγωνο – την πρώτη μετά την έναρξη των επιχειρήσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας – ο Χέγκσεθ υποστήριξε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις πλήττουν με ακρίβεια κρίσιμους στόχους, όπως ιρανικούς πυραύλους, μονάδες του Πολεμικού Ναυτικού και άλλες υποδομές ασφαλείας.

«Τους χτυπάμε χειρουργικά, συντριπτικά και αμετανόητα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Αμερικανός Υπουργός υπογράμμισε επίσης ότι η επιχείρηση δεν έχει ως στόχο την πολιτική αναδιάρθρωση της χώρας, απορρίπτοντας το ενδεχόμενο μιας μακροχρόνιας στρατιωτικής εμπλοκής τύπου «nation building». «Τέλος οι ανόητοι κανόνες μάχης, όχι άλλο τέλμα για την οικοδόμηση μιας χώρας, όχι άσκηση οικοδόμησης της δημοκρατίας», δήλωσε, επιχειρώντας να διαφοροποιήσει τη σημερινή στρατηγική από προηγούμενες αμερικανικές παρεμβάσεις στη Μέση Ανατολή.

Οι δηλώσεις Χέγκσεθ έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή, με τη διεθνή κοινότητα να παρακολουθεί με ανησυχία τις εξελίξεις και τις πιθανές συνέπειες για τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή.

Ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, αρνήθηκε να δώσει χρονοδιάγραμμα για τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, λέγοντας ότι εναπόκειται στον Πρόεδρο Τραμπ να αποφασίσει τη διάρκεια της στρατιωτικής εκστρατείας κατά της Τεχεράνης.

Επιπλέον, προειδοποίησε ότι όποιος σκοτώσει ή απειλήσει Αμερικανούς θα καταδιώκεται από τις ΗΠΑ «χωρίς συγγνώμη και χωρίς δισταγμό».

Σχετικά σε αναφορές ότι τέσσερα μέλη των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων σκοτώθηκαν, ο Χέγκσεθ αναγνώρισε ότι η επιχείρηση θα συνεπαγόταν απώλειες.