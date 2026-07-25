Μάχη με τα πύρινα μέτωπα συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία. Την ίδια ώρα, τα διεθνή Μέσα Ενημέρωσης καταγράφουν εικόνες βιβλικής καταστροφής στη Νοτιοδυτική Ευρώπη η οποία δοκιμάζεται σκληρά.

Οι πυροσβεστικές υπηρεσίες των τριών χωρών προσπαθούν με κάθε μέσο να περιορίσουν τις πυρκαγιές ενώ η κατάσταση παραμένει δραματική για χιλιάδες πολίτες και παραθεριστές που απομακρύνονται εσπευσμένα από τις επικίνδυνες ζώνες.

Η πυρκαγιά που μαίνεται από την Τετάρτη στη Ζιρόντ της νοτιοδυτικής Γαλλίας και κατευθύνεται προς την μητροπολιτική περιοχή του Μπορντό, κατέστησε αναγκαία την εκκένωση «για προληπτικούς λόγους» επτά δήμων, ανακοίνωσε η νομαρχία της περιοχής το βράδυ της Παρασκευής.

Η απόφαση εκκένωσης αφορά τους κατοίκους των δήμων Σεν-Μεντάρ-εν-Ζαλ (33.000 κάτοικοι), Λεαλιάν (11.400), Σεν-Ζαν ντ’Ιλάκ (9.600) Μαρτινιά-συρ-Ζαλ (8.000) και Σεντ-Ομπέν ντε Μεντόκ (7.800). Επηρεάζει εν μέρει και τους δήμους Μερινιάκ (78.000) και Εζίν (24.800).

Σύμφωνα με τα τελευταία σχοιχεία, η πυρκαγιά έχει κάψει 190.000 στρέμματα και περίπου 100 κτήρια το τελευταίο τριήμερο.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τον στρατό «να συνδράμει στον μέγιστο βαθμό» την Πολιτική Προστασία, καθώς τα πύρινα μέτωπα στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας έχουν πάρει «πρωτοφανείς διαστάσεις». Ακόμα ζήτησε επιπλέον βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Χαρακτηριστικό της κατάστασης είναι το γεγονός ότι περισσότεροι από 40.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν έναν παραθαλάσσιο «παράδεισο εκατομμυριούχων» στη Γαλλία, ενώ Βρετανοί τουρίστες παραμένουν εγκλωβισμένοι.

Μαζικές εκκενώσεις συνεχίζουν να πραγματοποιούνται, ακόμη και με σκάφη, από το Καπ Φερέ στα νοτιοδυτικά της χώρας, όπου οι ανεξέλεγκτες πυρκαγιές έχουν καταστρέψει χιλιάδες εκτάρια δάσους και πολυτελείς βίλες.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της χώρας, Λοράν Νουνιέζ, έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους τουλάχιστον 110.000 άνθρωποι. Μιλώντας στο κανάλι TF1 ο υπουργός είπε ότι η κατάσταση είναι «πρωτοφανής». «Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο, μια αυτοτροφοδοτούμενη πυρκαγιά τέτοιας κλίμακας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η πίεση στις πυροσβεστικές δυνάμεις αυξήθηκε δραματικά από μια δεύτερη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο Μπισκαρός της περιοχής Λαντ. Η φωτιά έχει ήδη αποτεφρώσει 25.000 στρέμματα, απειλώντας βιομηχανικές και εμπορικές ζώνες, κατοικίες, κατασκηνώσεις, έναν οίκο ευγηρίας και μια παιδική κατασκήνωση.

Βίντεο από την περιοχή καταγράφουν σκηνές χάους, με αυτοκίνητα να τρέχουν να ξεφύγουν από τις φλόγες και άλογα να τρέχουν αναστατωμένα στους δρόμους, ενώ ένα πυκνό μαύρο σύννεφο καπνού κάλυπτει την πόλη.

Πάνω από 550 πυροσβέστες, με τη συνδρομή αεροσκαφών Canadair και μπουλντοζών που διανοίγουν αντιπυρικές ζώνες, επιχειρούν στο Μπισκαρός. Ο νομάρχης της περιοχής Λαντ, Ζιλ Κλαβρέλ, εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για την «εξαιρετική ένταση» του μετώπου, καλώντας μάλιστα τους αγρότες να συνδράμουν με βυτιοφόρα νερού.

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην Ισπανία

Στην Ισπανία, η κυβέρνηση κήρυξε την περιοχή της Μαδρίτης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όπου περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί τα τελευταία εικοσιτετράωρα. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανέφεραν ότι εστάλησαν μηνύματα συναγερμού στους κατοίκους της Αλδέα δελ Φρέσνο , μιας πόλης δυτικά της Μαδρίτης, διατάσσοντας την εκκένωσή της. Είναι η πρώτη φορά που λαμβάνεται ένα τέτοιο μέτρο λόγω δασικής πυρκαγιάς.

Η τελευταία φορά που η Ισπανία κήρυξε το ίδιο επίπεδο συναγερμού ήταν κατά τη διάρκεια του μεγάλου πανεθνικού blackout πέρυσι. Δεκάδες πυροσβεστικές μονάδες με εξειδικευμένο προσωπικό επιχειρούν για τον περιορισμό της πυρκαγιάς κοντά στο Τολέδο, σε μικρή απόσταση από ένα άλλο μέτωπο που ανάγκασε την εκκένωση ολόκληρων χωριών την Τετάρτη.

Εκατοντάδες πυροσβέστες και στρατιώτες εξακολουθούν να δίνουν μάχη στην επαρχία Γουαδαλαχάρα, βόρεια της Μαδρίτης. Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε ότι η χώρα και οι γειτονικές περιοχές βιώνουν μια «δραματική κατάσταση», αποδίδοντας την ένταση των φαινομένων στην κλιματική αλλαγή.

«Η κλιματική αλλαγή είναι αυτή που σκοτώνει, αυτή που καταστρέφει τα χωριά μας και τη φυσική και πολιτιστική μας κληρονομιά», δήλωσε η επικεφαλής της πολιτικής προστασίας της Ισπανίας, Βιρχίνια Μπαρκόνες.

Εγκαταστάσεις της NASA επλήγησαν από τις φλόγες

Εν τω μεταξύ εγκαταστάσεις της αμερικανικής διαστημικής υπηρεσίας NASA κοντά στη Μαδρίτη επλήγησαν από τις πυρκαγιές.

Εκπρόσωπος της NASA επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων πως οι φλόγες «πέρασαν μέσα» από το συγκρότημα MDSCC (Madrid Deep Space Communications Complex), βασικό σταθμό επικοινωνίας με αποστολές που εξερευνούν το βαθύ διάστημα.

Οι εγκαταστάσεις είχαν εκκενωθεί εγκαίρως, ανέφερε η εκπρόσωπος της NASA, συμπληρώνοντας πως «τυχόν ζημιές θα αξιολογηθούν μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες ασφαλείας».

ο συγκρότημα με τις τεράστιες κεραίες είναι ένα από τα τρία στον πλανήτη που απαρτίζουν το δίκτυο DSN (Deep Space Network). Τα άλλα δύο βρίσκονται στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ και στην Καμπέρα της Αυστραλίας. Η διάταξή τους είναι τέτοια ώστε «καθώς η Γη περιστρέφεται, τουλάχιστον ένα σύμπλεγμα κεραιών να μπορεί πάντα να έρχεται σε επαφή με τα διαστημικά σκάφη», αναφέρει η NASA στον ιστότοπό της.

Εμπρησμοί με αδέσποτες γάτες στην Ιταλία και διεθνής συνδρομή

Την ίδια ώρα, στην Ιταλία, χιλιάδες διασώστες μάχονται με δεκάδες πυρκαγιές στη Σικελία –όπου ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του από αδιαθεσία κατά την κατάσβεση– και την Καλαβρία. Αξιωματούχος της Καλαβρίας προέβη σε μια σοκαριστική αποκάλυψη, αναφέροντας ότι εμπρηστές έβαζαν φωτιά δεσμεύοντας πανιά εμποτισμένα με εύφλεκτο υγρό στις ουρές αδέσποτων γατών, προκειμένου να διασπείρουν τις φλόγες στα χωράφια. Ερευνητές εντόπισαν επίσης κεριά και μηχανισμούς καθυστερημένης ανάφλεξης.

Σύμφωνα με δορυφορικά δεδομένα από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS), η συνολική καμένη έκταση φέτος στις χώρες της ΕΕ είναι η δεύτερη μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ, καθώς τα διαδοχικά κύματα καύσωνα έχουν προκαλέσει ακραία ξηρασία σε ολόκληρη τη γηραιά ήπειρο.