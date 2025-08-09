Μια καταστροφική πυρκαγιά μαίνεται ανεξέλεγκτα από το απόγευμα της Παρασκευής (8/8) στις πλαγιές του Monte Somma, μέσα στην καρδιά του Εθνικού Πάρκου Βεζούβιου, απειλώντας ένα από τα σημαντικότερα φυσικά οικοσυστήματα της Ιταλίας.

Οι φλόγες έχουν εξαπλωθεί ραγδαία προς τις περιοχές Terzigno και Ottaviano, κατακλύζοντας τις πλαγιές σε υψόμετρο μέχρι και 1.050 μέτρων.

Οι καπνοί καλύπτουν τον ουρανό πάνω από τη Νάπολη, με τις Aρχές να περιγράφουν την κατάσταση ως εξαιρετικά κρίσιμη, απαιτώντας συνεχή επιτήρηση και άμεση κινητοποίηση.

Πλάνα του Reuters από τον Santolo Eliano, καταγράφουν τις τρομακτικές εικόνες της φωτιάς να κατατρώει το βουνό, φέρνοντας στο φως της δημοσιότητας το μέγεθος της καταστροφής.

 Τεράστια οικολογική καταστροφή με ανυπολόγιστες συνέπειες

Το Εθνικό Πάρκο Βεζούβιου κρούει τον κώδωνα του κινδύνου και απευθύνει έκκληση για επαγρύπνηση και συλλογική ευθύνη, τονίζοντας πως πρόκειται για μία από τις σοβαρότερες οικολογικές καταστροφές των τελευταίων ετών στην περιοχή.

Ήδη, έχουν χαθεί πολύτιμα πευκοδάση και μοναδικά είδη χλωρίδας, που φύονται αποκλειστικά στο ηφαιστειακό έδαφος του Βεζούβιου. Η ζημιά στο οικοσύστημα θεωρείται ανυπολόγιστη.

Παρά τη σφοδρότητα της πυρκαγιάς, δεν έχουν αναφερθεί ανθρώπινες απώλειες ή ζημιές σε κατοικίες μέχρι στιγμής — ένα μικρό φως μέσα στο σκοτάδι αυτής της μεγάλης περιβαλλοντικής τραγωδίας.

