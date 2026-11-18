Ένα νέο, σφοδρό κύμα επιθέσεων έχει ξεσπάσει στα Στενά του Ορμούζ, με δύο εμπορικά πλοία να γίνονται στόχος. Η πιο δραματική εικόνα καταγράφεται στο δεξαμενόπλοιο μεταφοράς υγραερίου Tara Gas, το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες.

Οπτικό υλικό δείχνει πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται πάνω από τη θάλασσα, αφού το πλοίο, που πλέει με σημαία Παναμά, δέχθηκε χτύπημα από άγνωστο βλήμα ενώ διέσχιζε το στρατηγικό πέρασμα, σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters.

Οι αρχές του Ομάν επενέβησαν άμεσα, καταφέρνοντας να διασώσουν τους 24 από τους 25 ναυτικούς του πληρώματος. Δύο από τους διασωθέντες χρειάστηκε να διακομιστούν σε νοσοκομείο της πόλης Κασάμπ.

Ωστόσο, ένας ναυτικός εξακολουθεί να αγνοείται, με τις επιχειρήσεις για την κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς και τον εντοπισμό του να παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη.

Στο στόχαστρο και πλοίο της ADNOC

Την ίδια στιγμή, ένα δεύτερο σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης, 17 Νοεμβρίου. Η εταιρεία ADNOC Logistics & Services των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων επιβεβαίωσε ότι ένα από τα σκάφη της δέχθηκε επίθεση κατά τη διέλευσή του από το Στενό.

Αν και η εταιρεία δεν αποκάλυψε την ακριβή ταυτότητα του πλοίου ούτε περαιτέρω λεπτομέρειες για τη φύση του χτυπήματος, ο απολογισμός είναι βαρύς. Ένα μέλος του πληρώματος αγνοείται, ενώ 11 ναυτικοί τραυματίστηκαν και λαμβάνουν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Οι υπόλοιποι επιβαίνοντες απομακρύνθηκαν με απόλυτη ασφάλεια από το σκάφος.

Στην επίσημη ανακοίνωσή της, η ADNOC τόνισε ότι οι έρευνες διάσωσης συνεχίζονται σε στενό συντονισμό με τις αρμόδιες αρχές.

Διαδοχικά χτυπήματα σύμφωνα με την UKMTO

Το γενικότερο κλίμα ανασφάλειας στην περιοχή επιβεβαιώνεται από τη βρετανική υπηρεσία ναυτιλιακής ασφάλειας UKMTO, η οποία εξέδωσε νέες προειδοποιήσεις. Σύμφωνα με την υπηρεσία, ένα δεξαμενόπλοιο βόρεια της πόλης Κασάμπ του Ομάν δέχθηκε ένα δεύτερο διαδοχικό πλήγμα, το οποίο ήταν και αυτό που προκάλεσε την εκδήλωση της πυρκαγιάς.

Το συγκεκριμένο σκάφος είχε ήδη υποστεί μια πρώτη επίθεση που το είχε αφήσει ακινητοποιημένο και ανυπεράσπιστο. Το πλέον ανησυχητικό στοιχείο που κατέγραψε η βρετανική υπηρεσία ήταν ότι, αμέσως μετά το δεύτερο χτύπημα, υπήρξε αδυναμία εντοπισμού του πληρώματος, επιτείνοντας την αγωνία για την εξέλιξη της κατάστασης στα ανοιχτά του Ομάν.