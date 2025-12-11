Απάτη ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ στήθηκε εις βάρος του μη κερδοσκοπικού οργανισμού που διαχειρίζεται τον καθεδρικό ναό της Φλωρεντίας Σάντα Μαρία Ντελ Φιόρε, το ιστορικό καμπαναριό του Τζόττο και το Βαπτιστήριο του Αγίου Ιωάννη.

Eseguiti 9 fermi a Brescia, Milano, Bergamo, e altre città per riciclaggio e autoriciclaggio. L’indagine condotta dalla #squadramobile di Brescia

è partita da truffa milionaria all’Opera di Santa Maria del Fiore di Firenze per un giro d’affari da 30 mln € in 6 mesi #11dicembre pic.twitter.com/Y2fKOU6DJE — Polizia di Stato (@poliziadistato) December 11, 2025

Η απάτη φέρεται να πραγματοποιήθηκε σε διάστημα έξι μηνών, με παράνομο ξέπλυμα χρημάτων και έκδοση πλαστών αποδείξεων. Εννέα άτομα που ενέχονται στην υπόθεση τέθηκαν σε καθεστώς προσωρινής κράτησης, με επιχειρήσεις των καραμπινιέρων οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στην Λομβαρδία, στην Τοσκάνη και στην περιφέρεια του Λατίου, με πρωτεύουσα την Ρώμη.

Firenze, maxi truffa da 30 milioni all’Opera di Santa Maria del Fiore: 9 arresti 👉 https://t.co/oM39i1Zhs8 pic.twitter.com/a3YobK7CSB — Tg La7 (@TgLa7) December 11, 2025

Οι κατηγορούμενοι είναι Ιταλοί, Νιγηριανοί, Αλβανοί και Κινέζοι. Οι αρμόδιες ιταλικές Αρχές, τους τελευταίους τρεις μήνες κατάφεραν να κατασχέσουν συνολικά 700.000 ευρώ. Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Santa Maria del Fiore, έχει ως κύρια αποστολή την προστασία, την προώθηση και αξιοποίηση της θρησκευτικής, ιστορικής και κοινωνικής αξίας του Καθεδρικού Ναού της Φλωρεντίας και όλων των σημαντικών μνημείων του.