Το πράσινο φως για την καταβολή αποζημίωσης-ρεκόρ ύψους 3,7 εκατομμυρίων ευρώ, δόθηκε εις βάρος του παιδιατρικού νοσοκομείου Meyer της Φλωρεντίας, για υπόθεση σοβαρής ιατρικής αμέλειας, που αφορά ασθενή ο οποίος χειρουργήθηκε για όγκο στον εγκέφαλο που όπως αποδείχθηκε, δεν υπήρχε.

Η απόφαση εκδόθηκε σε πρώτο βαθμό από το Πολιτικό Δικαστήριο της Φλωρεντίας, τον Οκτώβριο του 2025 και είναι άμεσα εκτελεστή. Το νοσοκομείο, αφού έλαβε και τη συναίνεση του δικαστή επιτροπείας του ανηλίκου, προχώρησε στη διάθεση του ποσού υπέρ του ασθενούς και της οικογένειάς του. Η δικαστική διαμάχη είχε ξεκινήσει το 2019, όταν η οικογένεια κατέθεσε αγωγή εναντίον της υγειονομικής δομής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, από το 2010 οι θεράποντες ιατροί εξέλαβαν λανθασμένα μια εγκεφαλική φλεγμονή, ως κακοήθη όγκο. Στο παιδί πραγματοποιήθηκαν συνολικά τρεις χειρουργικές επεμβάσεις για την αφαίρεση της υποτιθέμενης βλάβης, μεταξύ των οποίων και λοβεκτομή του κροταφικού λοβού. Όπως κατέληξαν οι πραγματογνώμονες, οι επεμβάσεις αυτές δεν ήταν ιατρικά ενδεδειγμένες. Αντιθέτως, θα έπρεπε να είχε ακολουθηθεί φαρμακευτική αγωγή.

Σύμφωνα με ιατρικές πηγές, η ερπητική εγκεφαλίτιδα είναι μια σοβαρή φλεγμονή του εγκεφάλου που προκαλείται από τον ιό του απλού έρπητα (HSV) και αποτελεί την πιο κοινή αναγνωρίσιμη αιτία ιογενούς εγκεφαλίτιδας, αν και είναι σπάνια, προσβάλλει συχνά τους κροτάφους και απαιτεί άμεση αντιιική θεραπεία (όπως ακυκλοβίρη) για να αποτραπεί η σοβαρή βλάβη ή ο θάνατος.

Σε μεταγενέστερο στάδιο, διαπιστώθηκε ότι ο ασθενής έπασχε από ερπητική εγκεφαλίτιδα και όχι από όγκο στον εγκέφαλο. Οι συνέπειες των περιττών επεμβάσεων υπήρξαν καταστροφικές. Το παιδί, σήμερα πλέον έφηβος, έχει αναπηρία 100%, είναι τετραπληγικός και δεν ανταποκρίνεται σε περιβαλλοντικά ερεθίσματα.

Όπως αναφέρεται στη δικαστική απόφαση, το προσδόκιμο ζωής του εκτιμάται πλέον στα 35 με 40 χρόνια, γεγονός που αποτυπώνει με τον πιο δραματικό τρόπο τη σοβαρότητα των ιατρικών λαθών που διαπράχθηκαν εις βάρος του.