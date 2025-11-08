Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Σοκαρισμένη είναι η πολιτεία της Φλόριντα από το τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα (8/11), στην Τάμπα, όταν ένας οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και έπεσε με ταχύτητα πάνω σε πλήθος κόσμου, έξω από το γνωστό γκέι μπαρ Bradley’s on 7th, στην καρδιά της γειτονιάς Ybor City.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές Αρχές, τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και έντεκα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων ο ένας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, την ώρα που το κατάστημα ήταν γεμάτο θαμώνες.

Πρωταγωνιστής της τραγωδίας ο 22χρονος οδηγός, Σάιλας Σάμπσον από το Ντέιντ Σίτι, ο οποίος φέρεται να οδηγούσε απερίσκεπτα όσο τον καταδίωκε η αστυνομία.

Η φονική πορεία

Η αστυνομία της Τάμπα εντόπισε για πρώτη φορά το όχημα του Σάμπσον λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όταν κινείτο με υπερβολική ταχύτητα, προς τον αυτοκινητόδρομο I-275 South. Από το ελικόπτερο της αστυνομίας, ο οδηγός καταγράφηκε να κινείται στη Hillsborough Avenue κοντά στην 22η Οδό, μαζί με ένα άλλο αυτοκίνητο, προτού συνεχίσει μόνος του προς τον αυτοκινητόδρομο.

Οι αστυνομικοί προσπάθησαν να τον σταματήσουν, ωστόσο ο 22χρονος κατάφερε να τους ξεφύγει και μπήκε με ιλιγγιώδη ταχύτητα στο κέντρο της Τάμπα, όπου οι δρόμοι ήταν γεμάτοι κόσμο.

Street racer loses control and plows into Florida gay bar, killing four people https://t.co/E8C4wMtdYF pic.twitter.com/l2vQ1cmhKk — New York Post (@nypost) November 8, 2025



Καθώς διέσχιζε την πολυσύχναστη 7th Avenue, έχασε τον έλεγχο και το όχημα προσέκρουσε με σφοδρότητα πάνω στο μπαρ Bradley’s, παρασύροντας περισσότερους από δώδεκα ανθρώπους που βρίσκονταν στο σημείο.

Οι τραγικές συνέπειες

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν ακαριαία στο σημείο, ενώ ένας ακόμη υπέκυψε στα τραύματά του στο Νοσοκομείο. Η αστυνομία επιβεβαίωσε επίσης έντεκα τραυματισμούς, ανάμεσά τους και άτομα που βρίσκονταν στο πεζοδρόμιο μπροστά από το μαγαζί.

DRIVER ENGAGED IN STREET RACING: KILLS 4 A fatal crash occurred early Saturday morning in Tampa, Florida, when a vehicle driven by 22-year-old Silas Sampson allegedly lost control after a high-speed chase, crashing into Bradley’s, a gay bar on 7th Avenue in Ybor City,… pic.twitter.com/ZSWp3ADZ1R — Just the Facts (@Daniell39173501) November 8, 2025

Ο Σάμπσον συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα και κρατείται, ενώ έχει ήδη κατηγορηθεί για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να του απαγγελθούν και επιπλέον κακουργηματικές κατηγορίες, καθώς το δυστύχημα συνέβη κατά τη διάρκεια αστυνομικής καταδίωξης.

«Αυτό που συνέβη σήμερα το πρωί ήταν μια αλόγιστη τραγωδία. Οι καρδιές μας είναι με τις οικογένειες των θυμάτων και όλους όσοι επηρεάστηκαν», δήλωσε ο αρχηγός της Αστυνομίας της Τάμπα, Λι Μπέρκο. «Η απερίσκεπτη οδήγηση έθεσε σε κίνδυνο αθώες ζωές», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά τους, οι ιδιοκτήτες του Bradley’s δήλωσαν συντετριμμένοι:

«Η καρδιά μας ράγισε. Αυτή η τραγωδία χτύπησε την καρδιά της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας της Τάμπα. Το Bradley’s on 7th είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα νυχτερινό κέντρο διασκέδασης, είναι ένα καταφύγιο, ένας χώρος χαράς, αγάπης και οικογένειας για αμέτρητους ανθρώπους στην περιοχή της Τάμπα Μπέι».

This is horrible. Man plows his car into a crowd outside a gay bar in Ybor City / Tampa Florida. 4 DEAD. 11 injured. Blood everywhere. Suspect arrested. LIVE at crime scene.https://t.co/rO56Lz1ImH pic.twitter.com/75nMddfMgs — JLR© (@JLRINVESTIGATES) November 8, 2025

Η γειτονιά Ybor City, γνωστή για τη ζωντανή ΛΟΑΤΚΙ+ σκηνή της και τα ιστορικά της μπαρ, έχει βυθιστεί στο πένθος. Πολλές επιχειρήσεις της κοινότητας παρέμειναν κλειστές, ενώ δεκάδες πολίτες άφησαν λουλούδια και κεριά μπροστά από το Bradley’s, τιμώντας τη μνήμη των θυμάτων.

Η Αστυνομία συνεχίζει να ερευνά τις συνθήκες του δυστυχήματος, ενώ δεν αποκλείεται να ζητηθεί τοξικολογικός έλεγχος του οδηγού, ώστε να διαπιστωθεί αν είχε καταναλώσει αλκοόλ ή άλλες ουσίες πριν το τραγικό περιστατικό.

Πηγή: New York Post