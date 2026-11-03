Eπιλύθηκαν οι τεχνικές δυσλειτουργίες που καταγράφηκαν νωρίς το πρωί της Τρίτης, 3 Νοεμβρίου, σε μηχανήματα ψηφοφορίας της κομητείας Μπρόουαρντ, στην πολιτεία της Φλόριντα. Τα προβλήματα παρουσιάστηκαν σε διάφορα εκλογικά κέντρα, αναγκάζοντας μερίδα των ψηφοφόρων, που έσπευσαν από νωρίς στις κάλπες, να αποχωρήσουν χωρίς να ολοκληρώσουν τη διαδικασία.

Ο επικεφαλής της εκλογικής διαδικασίας στην κομητεία, Τζο Σκοτ, διευκρίνισε ότι τα ζητήματα ξεκίνησαν αμέσως με το άνοιγμα των καλπών στις 07:00 (τοπική ώρα), αλλά αντιμετωπίστηκαν τάχιστα. Όπως εξήγησε, οι πολίτες δεν μπορούσαν να προχωρήσουν στην ψηφοφορία μέχρι να διορθωθεί το σφάλμα. «Το σύστημα τους ενημέρωνε ότι είχαν λάθος ψηφοδέλτιο, ενώ στην πραγματικότητα δεν ίσχυε κάτι τέτοιο», ανέφερε χαρακτηριστικά στη δήλωσή του, συμπληρώνοντας: «Επομένως κανείς δεν ψήφισε με λάθος ψηφοδέλτιο. Η συνέπεια ήταν ότι ορισμένοι δεν μπορούσαν να περιμένουν».

Παράλληλα, τα ακραία καιρικά φαινόμενα έφεραν επιπλέον εμπόδια στην περιοχή, καθώς οι έντονες νυχτερινές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες σε άλλο σημείο της κομητείας, καθιστώντας αναγκαία την άμεση μετεγκατάσταση ενός εκλογικού τμήματος.

Σε επίπεδο πολιτείας, πάντως, η συμμετοχή κινείται σε πολύ υψηλά επίπεδα. Μέχρι τις 15:00 (ώρα ανατολικής ακτής), πάνω από τους μισούς εγγεγραμμένους εκλογείς της Φλόριντα είχαν ήδη ψηφίσει. Βάσει των επίσημων στοιχείων, από τα 13,6 εκατομμύρια του εκλογικού σώματος, τα 7,22 εκατομμύρια είχαν ήδη ασκήσει το δικαίωμά τους, είτε την Τρίτη με φυσική παρουσία, είτε μέσω της πρόωρης ψηφοφορίας (early voting) που ολοκληρώθηκε την Κυριακή.

Σύμφωνα με τα δεδομένα του Florida Vote Tracker, η προσέλευση των εγγεγραμμένων Ρεπουμπλικανών ανήμερα των εκλογών ήταν σχεδόν διπλάσια σε σχέση με τους Δημοκρατικούς (856.000 έναντι 445.000). Στο σύνολο των ψήφων μέχρι εκείνη την ώρα, οι Ρεπουμπλικανοί διατηρούσαν προβάδισμα συμμετοχής με 3,06 εκατομμύρια έναντι 2,5 εκατομμυρίων των Δημοκρατικών, ενώ το «παρών» στις κάλπες είχαν δώσει και 1,6 εκατομμύρια ανεξάρτητοι πολίτες ή ψηφοφόροι χωρίς κομματική ταύτιση.

Πρέπει να διευκρινιστεί, ωστόσο, ότι οι συγκεκριμένοι αριθμοί αποτυπώνουν αποκλειστικά την κομματική εγγραφή των πολιτών που προσήλθαν να ψηφίσουν και δεν αποτελούν ένδειξη για την τελική επιλογή τους μέσα στο παραβάν.