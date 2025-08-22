Η ομοσπονδιακή δικαστής στο Μαϊάμι διέταξε το κλείσιμο της διαβόητης φυλακής για μετανάστες της κυβέρνησης Τραμπ, γνωστής ως «Alligator Alcatraz», μέσα σε 60 ημέρες και αποφάσισε ότι δεν θα γίνουν νέες μεταγωγές κρατουμένων στην εγκατάσταση όσο θα βρίσκεται σε διαδικασία παύσης λειτουργίας.

Σύμφωνα με δημοσίευση της Βρετανικής εφημερίδαςThe Guardian, η αιφνιδιαστική απόφαση της δικαστού Kathleen Williams βασίζεται σε προσωρινή διαταγή που είχε εκδώσει δύο εβδομάδες νωρίτερα, με την οποία σταματούσε περαιτέρω οικοδομικές εργασίες στον απομακρυσμένο καταυλισμό με τέντες, που έχει δεχθεί σφοδρή κριτική για τις σκληρές συνθήκες, την κακομεταχείριση των κρατουμένων και την άρνηση νομικής διαδικασίας ενώ περίμεναν την απέλασή τους.

Στην 82 σελίδων απόφασή της, που δημοσιεύθηκε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της νότιας περιφέρειας της Φλόριντα την Παρασκευή, η Williams έκρινε ότι η εγκατάσταση προκαλούσε σοβαρή και ανεπανόρθωτη ζημιά στα ευαίσθητα οικοσυστήματα υγροτόπων Everglades της Φλόριντα.

Επισήμανε επίσης ότι ήδη από τη δεκαετία του 1960 είχε απορριφθεί σχέδιο ανάπτυξης της συγκεκριμένης τοποθεσίας σε μεγάλο τουριστικό αεροδρόμιο λόγω των βλαβών που θα προκαλούσε στη γη και στο εύθραυστο περιβάλλον.

«Έκτοτε, κάθε κυβερνήτης της Φλόριντα, κάθε γερουσιαστής της Φλόριντα και αναρίθμητοι τοπικοί και εθνικοί πολιτικοί, συμπεριλαμβανομένων προέδρων, έχουν δεσμευθεί δημόσια για την αποκατάσταση, διατήρηση και προστασία των Everglades», έγραψε.

«Η παρούσα απόφαση δεν κάνει τίποτα περισσότερο από το να διασφαλίζει την τήρηση των βασικών απαιτήσεων της νομοθεσίας που θεσπίστηκε για να τηρηθούν αυτές οι υποσχέσεις».

Η δικαστής απαγόρευσε οποιαδήποτε περαιτέρω οικοδομική δραστηριότητα στην περιοχή και διέταξε να μην υπάρξει αύξηση του αριθμού των κρατουμένων, που εκτιμάται γύρω στους 700. Μετά την παρέλευση των 60 ημερών, όλα τα υλικά κατασκευής, οι φράχτες, οι γεννήτριες και οι υποδομές που μετέτρεψαν την περιοχή σε κέντρο κράτησης πρέπει να απομακρυνθούν.

Η απόφαση θεωρείται σημαντική νίκη για έναν συνασπισμό περιβαλλοντικών οργανώσεων και μία φυλή ιθαγενών Αμερικανών που μήνυσαν την πολιτεία της Φλόριντα και την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Η Williams συμφώνησε ότι η βεβιασμένη, οκταήμερη κατασκευή του κέντρου σε ανενεργό αεροδρόμιο τον περασμένο Ιούνιο προκάλεσε ζημιές στους ευαίσθητους υγροτόπους ενός εθνικού πάρκου και έθεσε περαιτέρω σε κίνδυνο προστατευόμενα είδη.

H απόφαση αποτελεί πλήγμα για την πολιτική κράτησης και απέλασης της κυβέρνησης Τραμπ. Ο πρόεδρος είχε διαφημίσει τον καταυλισμό, ο οποίος πρόσφατα φιλοξενούσε έως και 1.400 κρατουμένους, ως φυλακή για «μερικούς από τους πιο βίαιους ανθρώπους στον πλανήτη», παρότι εκατοντάδες από αυτούς δεν είχαν ποινικό μητρώο ούτε εκκρεμείς διώξεις.

Δεν υπήρξε άμεση αντίδραση στην απόφαση της Williams από το τμήμα διαχείρισης εκτάκτων αναγκών της Φλόριντα, που λειτουργεί το κέντρο για λογαριασμό της υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE), ούτε από το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας.

Ωστόσο, οι δικηγόροι της πολιτείας είχαν δηλώσει στο δικαστήριο την περασμένη εβδομάδα ότι θα ασκήσουν έφεση σε οποιαδήποτε αρνητική απόφαση, σύμφωνα με τη Miami Herald.

Επιπλέον, εκατοντάδες κρατούμενοι είχαν ήδη μεταφερθεί από το “Alligator Alcatraz” σε άλλες μεταναστευτικές εγκαταστάσεις το Σαββατοκύριακο, αναμένοντας ότι η Williams θα διέτασσε το κλείσιμό του, όπως ανέφερε το ίδιο μέσο.

Ο Ρον ΝτεΣάντις, Ρεπουμπλικανός κυβερνήτης της Φλόριντα, είχε ανακοινώσει νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι η πολιτεία θα ανοίξει σύντομα δεύτερο μεταναστευτικό κέντρο σε ανενεργή φυλακή κοντά στο Γκένσβιλ για να αυξηθεί η χωρητικότητα.