Κύμα σφοδρών αντιδράσεων έχει ξεσπάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες εις βάρος της δικαστού του Broward County στη Φλόριντα, Άλισον Γκίλμαν, η οποία κατά τη διάρκεια ακρόασης για τον καθορισμό εγγύησης κατηγορουμένου για ενδοοικογενειακή βία, άρχισε να του ζητά συμβουλές μαγειρικής για το πώς ψήνεται η τέλεια μπριζόλα.

Ο κατηγορούμενος Κρίστοφερ Τζόνσον, σεφ σε αθλητικό μπαρ, είχε συλληφθεί επειδή τράβηξε τα μαλλιά και γρονθοκόπησε στο στόμα την πρώην σύντροφό του, ενώ στο παρελθόν την είχε κακοποιήσει όταν ήταν έγκυος.

Ο ανάλαφρος διάλογος της δικαστού, η οποία αστειεύτηκε ότι θα επισκεφθεί το μαγαζί του για να φάει, προκάλεσε την οργισμένη παρέμβαση οργανώσεων προστασίας θυμάτων.

Ο αδιανόητος διάλογος για το ψήσιμο στη σχάρα

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στην αίθουσα του δικαστηρίου της κομητείας Μπράουαρντ, όπου ο Κρίστοφερ Τζόνσον εμφανίστηκε ενώπιον της δικαστού Άλισον Γκίλμαν για την ακρόαση σχετικά με την εγγύησή του, αντιμετωπίζοντας κατηγορία ενδοοικογενειακής επίθεσης.

Σύμφωνα με το οπτικοακουστικό υλικό που εξασφάλισε το δίκτυο WSVN, η δικαστής ξεκίνησε μια ασυνήθιστη συζήτηση μόλις πληροφορήθηκε το επάγγελμά του:

«Αν επρόκειτο να μου μαγειρέψετε ένα πιάτο, ποιο θα ήταν αυτό;» ρώτησε αρχικά η Γκίλμαν.

Όταν ο κατηγορούμενος αναφέρθηκε σε κρέας, η συζήτηση επικεντρώθηκε στις προσωπικές δυσκολίες της δικαστού με το ψήσιμο:

«Μπριζόλα στη σχάρα. Σωστά. Βλέπετε, είτε την καίω απ’ έξω και δεν ψήνεται αρκετά στο εσωτερικό είτε την παραψήνω».

Ο Τζόνσον άρχισε τότε να της εξηγεί τεχνικές ψησίματος, κάνοντας χειρονομίες για το γύρισμα της μπριζόλας μεταξύ των θέσεων των δεικτών του ρολογιού στις «10 η ώρα» και «2 η ώρα»:

Γκίλμαν: «Εννοείτε να γυρίζω την μπριζόλα;»

Τζόνσον: «Δέκα η ώρα, δύο η ώρα».

Γκίλμαν: «Δέκα η ώρα, δύο η ώρα. Δηλαδή, την κρατάτε στην ίδια πλευρά και τη γυρίζετε. Αλλά την αναποδογυρίζετε;»

Η δικαστής συνέχισε τις απορίες της ρωτώντας πώς επιτυγχάνεται η σωστή υφή: «Πώς γίνεται να μη βγει μια μπριζόλα σκληρή; Αυτό είναι επίσης κάτι άλλο — αλλά μάλλον για κάποια άλλη μέρα».

Η εγγύηση των 1.500 δολαρίων και το σχόλιο για επίσκεψη στο μαγαζί

Στη συνέχεια της διαδικασίας, η Γκίλμαν όρισε το ποσό της εγγύησης του Τζόνσον στα 1.500 δολάρια, ρωτώντας τον αν έχει την οικονομική δυνατότητα να το καταβάλει.

Όταν εκείνος απάντησε καταφατικά, η δικαστής σχολίασε:

«Φυσικά και μπορείτε. Με τέτοια πράγματα που μαγειρεύετε», προσθέτοντας μάλιστα ότι «θα έπρεπε» να επισκεφθεί το κατάστημα όπου εργάζεται για να δοκιμάσει το φαγητό του.

Τελικά, ο κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος μετά την καταβολή της εγγύησης, με την επιβολή περιοριστικού όρου απαγόρευσης οποιασδήποτε επικοινωνίας με το θύμα.

Το βαρύ ποινικό παρελθόν

Η ανάλαφρη στάση της δικαστού έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη σοβαρότητα της υπόθεσης και το ποινικό ιστορικό του κατηγορουμένου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας του Σάνραϊζ και τα δικαστικά έγγραφα που επικαλείται το WSVN:

Ο Τζόνσον συνελήφθη με την κατηγορία ότι τράβηξε τα μαλλιά της πρώην συντρόφου του και τη γρονθοκόπησε με βία στο πρόσωπο, προκαλώντας της σκίσιμο στο χείλος. Στο παρελθόν είχε συλληφθεί ξανά για επιβαρυμένη σωματική επίθεση σε βάρος της ίδιας γυναίκας, την περίοδο που εκείνη κυοφορούσε το παιδί τους.

Οργή από οργανώσεις θυμάτων: «Μιλάμε για μπριζόλες σε υπόθεση βίας;»

Η στάση της Γκίλμαν προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από οργανώσεις υποστήριξης κακοποιημένων γυναικών, όπως αναφέρει η New York Post.

Η δρ Λίντα Πάρκερ, διευθύνουσα σύμβουλος της οργάνωσης Women in Distress, επέκρινε με σφοδρότητα τη δικαστή για έλλειψη ενσυναίσθησης:

«Να γυρίσει την μπριζόλα; Τι; Μιλάμε για μπριζόλες σε μια υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας; Αυτό λέει στους επιζώντες: “Μπορεί να μη λάβω τη δικαιοσύνη που χρειάζομαι”. Αυτό δεν είναι σε καμία περίπτωση ενδεικτικό του τρόπου με τον οποίο θα έπρεπε να εξελίσσεται μια τέτοια διαδικασία και ελπίζω να υπάρξει κάποια αντίδραση προς τη δικαστή».

Το προφίλ της δικαστού και προηγούμενα ατοπήματα

Η Άλισον Γκίλμαν εξελέγη δικαστής στο Broward County το 2020. Διαθέτει πτυχίο εγκληματολογίας από το Florida State University και πτυχίο Νομικής από το St. Thomas University, ενώ πριν αναλάβει την έδρα εργαζόταν ως συνήγορος υπεράσπισης σε ποινικές υποθέσεις.

Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που μετέτρεψε τη δικαστική αίθουσα σε χώρο συζήτησης για φαγητό. Νωρίτερα τον ίδιο μήνα, προεδρεύοντας σε άλλη υπόθεση με κατηγορούμενο που εργαζόταν σε εστιατόριο θαλασσινών, είχε αστειευτεί δημόσια λέγοντας ότι δεν επρόκειτο να αναφερθεί στις δικές της «ικανότητες στην παρασκευή γαρίδων».