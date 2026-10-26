Ένας άνδρας από τη Φλόριντα καταδικάστηκε επειδή άρπαξε και κατάπιε σκουλαρίκια Tiffany αξίας άνω των 760.000 δολαρίων, τα οποία έκλεψε κατά τη διάρκεια μιας βίαιης ληστείας.

Ένορκοι έκριναν τον Τζέιθαν Γκίλντερ ένοχο για ληστεία και κλοπή στο κατάστημα της Tiffany & Co. στο Mall at Millenia του Ορλάντο, τον Φεβρουάριο του 2025.

Ο 32χρονος τότε Γκίλντερ παρίστανε τον παίκτη της ομάδφας μπάσκετ Ορλάντο Μάτζικ για να αποκτήσει πρόσβαση στα κοσμήματα, πριν αρπάξει δύο σετ σκουλαρίκια — ένα των 4,86 καρατίων αξίας 160.000 δολαρίων και ένα των 8,10 καρατίων αξίας 609.500 δολαρίων.

Η καταδίωξη και η προσπάθεια συγκάλυψης

Σύμφωνα με τη New York Post, ο δράστης άσκησε επίσης βία εναντίον υπαλλήλου του καταστήματος καθώς διέφευγε. Σοκαριστικό βίντεο από κάμερα περιπολικού δείχνει τους αστυνομικούς της Τροχαίας της Φλόριντα να παλεύουν να σταματήσουν τον Γκίλντερ από το να καταπιεί τα πανάκριβα σκουλαρίκια για να κρύψει τα στοιχεία.

Άρχισε να αντιστέκεται έντονα, την ώρα που τρεις έκπληκτοι αστυνομικοί τον έριξαν στο έδαφος, απαιτώντας να ανοίξει το στόμα του.

Ο Γκίλντερ συνελήφθη στον αυτοκινητόδρομο, αρχικά μόνο για αντίσταση κατά της αρχής, καθώς τα κλοπιμαία δεν μπορούσαν να βρεθούν.

«Θα μου απαγγελθούν κατηγορίες για αυτό που βρίσκεται στο στομάχι μου;», φέρεται να ρώτησε «αυθόρμητα» το προσωπικό της φυλακής, σύμφωνα με την αναφορά της σύλληψης.

Η αποκάλυψη μέσω ακτινογραφίας

Ένας αστυνομικός στη φυλακή της Κομητείας Όραντζ άκουσε επίσης τον θρασύτατο κλέφτη να λέει: «Έπρεπε να τα είχα πετάξει από το παράθυρο».

Μετά από την ακτινογραφία, οι ντετέκτιβ εντόπισαν τα κοσμήματα στο πεπτικό σύστημα του Γκίλντερ, αναγκάζοντάς τον να παραμείνει στο νοσοκομείο για σχεδόν δύο εβδομάδες μέχρι να αποβληθούν από τον οργανισμό του.

Στη συνέχεια, τα αντικείμενα καθαρίστηκαν από «αρχιτεχνίτη κοσμηματοποιό της Tiffany» και παραδόθηκαν στον υπεύθυνο ασφαλείας της εταιρείας.

«Αυτή η υπόθεση δεν αφορούσε μόνο μια σημαντική οικονομική απώλεια, αλλά και την ασφάλεια των υπαλλήλων που ήρθαν αντιμέτωποι με τη βία, ενώ απλώς έκαναν τη δουλειά τους,», δήλωσε η Εισαγγελέας της Πολιτείας, Μονίκ Γουόρελ.

Η ίδια τόνισε πως η ετυμηγορία στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι η βία και η κλοπή δε θα γίνουν ανεκτές, συγχαίροντας τις αστυνομικές αρχές για την απονομή δικαιοσύνης.