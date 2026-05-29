Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο διαστημικό κέντρο του Ακρωτηρίου Κανάβεραλ, στην πολιτεία Φλόριντα, κατά τη διάρκεια δοκιμής του πυραύλου New Glenn της εταιρείας Blue Origin.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο πύραυλος εξερράγη ενώ βρισκόταν στη βάση εκτόξευσης, κατά τη διάρκεια δοκιμής καύσης κινητήρων.

Σε σύντομη ανακοίνωσή της στην πλατφόρμα X, η εταιρεία ανέφερε ότι σημειώθηκε «απρόοπτο συμβάν» κατά τη διάρκεια της δοκιμής, προσθέτοντας πως «όλο το προσωπικό έχει καταμετρηθεί και είναι ασφαλές».

We experienced an anomaly during today’s hotfire test. All personnel have been accounted for. We will provide updates as we learn more. — Blue Origin (@blueorigin) May 29, 2026

Τζεφ Μπέζος: «Όλο το προσωπικό είναι ασφαλές»

Ο ιδρυτής της εταιρείας Blue Origin, Τζεφ Μπέζος, δήλωσε ότι όλο το προσωπικό είναι ασφαλές και έχει καταμετρηθεί, μετά το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια δοκιμής του πυραύλου New Glenn.

Όπως ανέφερε είναι ακόμη πολύ νωρίς για να προσδιοριστούν τα αίτια του συμβάντος, ωστόσο η εταιρεία έχει ήδη ξεκινήσει διαδικασία διερεύνησης.

«Πολύ δύσκολη μέρα, αλλά θα ξαναχτίσουμε ό,τι χρειάζεται ανακατασκευή και θα επιστρέψουμε στις πτήσεις. Αξίζει τον κόπο», δήλωσε ο Τζεφ Μπέζος.