Άνδρας καταδικασμένος στην εσχάτη των ποινών για τη δολοφονία αστυνομικού το 1991 εκτελέστηκε χθες Τρίτη στη Φλόριντα, στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ.

Ο Μπίλι Κιρς, 53 ετών, εκτελέστηκε με τη χρήση θανατηφόρου ενέσιμου διαλύματος και ο θάνατός του διαπιστώθηκε στις 18:24 (σ.σ. τοπική ώρα· στη 01:24 ώρα Ελλάδας), ανακοίνωσε η υπηρεσία φυλακών στη Φλόριντα.

Πρόκειται για την πέμπτη εκτέλεση στη χώρα από την αρχή της χρονιάς. Τρεις έγιναν στη Φλόριντα. Όλες έγιναν με ενέσιμες θανατηφόρες χημικές ουσίες.

Τότε 18 ετών, ο Μπίλι Κιρς τραυμάτισε θανάσιμα αστυνομικό με το υπηρεσιακό όπλο του τελευταίου κατά τη διάρκεια ελέγχου της Τροχαίας τον Ιανουάριο του 1991.

Συνολικά, το 2025 στις ΗΠΑ έγιναν 47 εκτελέσεις· ο αριθμός ήταν υπερδιπλάσιος συγκρινόμενος με τις περίπου 20 τον χρόνο κατά μέσον όρο την τελευταία δεκαετία. Επρόκειτο για τον υψηλότερο αριθμό θανατώσεων μετά τις 52 το 2009.

Στη μεγάλη πλειονότητά τους, οι εκτελέσεις στη χώρα γίνονται με θανατηφόρα ενέσιμα διαλύματα, 39 πέρυσι.

Πέντε έγιναν με πρόκληση ασφυξίας διά της εισπνοής αζώτου, μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στον κόσμο στην Αλαμπάμα (νότια) το 2024 και ειδικοί του ΟΗΕ χαρακτηρίζουν μορφή «βασανιστηρίου». Τρεις έγιναν από εκτελεστικά αποσπάσματα στη Νότια Καρολίνα, για πρώτη φορά στις ΗΠΑ από το 2010.

Η ποινή του θανάτου έχει καταργηθεί σε 23 από τις 50 αμερικανικές πολιτείες. Σε άλλες τρεις –Καλιφόρνια, Όρεγκον, Πενσιλβάνια– εφαρμόζεται μορατόριουμ στην εφαρμογή της, δυνάμει αποφάσεων των κυβερνητών τους.