Τραγωδία σημειώθηκε στην κοινότητα Nocatee της Φλόριντα, όπου μια 58χρονη Ελληνοαμερικανίδα πέθανε όταν έπεσε από το golf cart που οδηγούσε ο – επίσης Ελληνοαμερικανός – σύζυγός της, 64 ετών. Η Christina Theodosiou (Χριστίνα Θεοδοσίου) έχασε τη ζωή της χτυπώντας θανάσιμα στο κεφάλι. Ο Angelo Theodosiou (Άγγελος Θεοδοσίου) συνελήφθη για τον θάνατό της.

Σύμφωνα με το Law and Crime, o 64χρονος κατηγορείται για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και άρνηση υποβολής σε αστυνομικούς ελέγχους, ενώ ο ίδιος – μέσω του συνηγόρου του – υποστηρίζει ότι δεν ήταν μεθυσμένος και δεν προκάλεσε το δυστύχημα.

Η έκθεση σύλληψης του Γραφείου του Σερίφη της Κομητείας Σεντ Τζονς αναφέρει πως το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 22:45 της 30ής Νοεμβρίου, όταν ο Angelo Theodosiou φέρεται να οδηγούσε ένα αμαξάκι του γκολφ (golf cart), με συνεπιβάτιδα τη σύζυγό του. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, η Christina έπεσε από το όχημα και τραυματίστηκε σοβαρά.

«Το θύμα, η σύζυγος του κατηγορουμένου, χτύπησε το κεφάλι της στο έδαφος και διακομίστηκε με ελικόπτερο στο Νοσοκομείο Jacksonville Memorial». Λίγο αργότερα, η 58χρονη υπέκυψε στα τραύματά της.

Οι Αρχές έχουν καταλήξει ότι ο οδηγός θεωρήθηκε υπαίτιος για το περιστατικό. Ως αποτέλεσμα, ο 64χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στη φυλακή της Κομητείας Σεντ Τζονς, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση την 1η Δεκεμβρίου, μία ημέρα μετά τη σύλληψή του. Η επόμενη προγραμματισμένη εμφάνισή του στο δικαστήριο έχει οριστεί για τις 6 Ιανουαρίου 2026.

Στην έκθεση σύλληψης αναφέρεται ότι οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ενδείξεις κατανάλωσης αλκοόλ, όπως τα κόκκινα μάτια του 64χρονου και η οσμή αλκοολούχου ποτού την οποία μπορούσαν να μυρίσουν πάνω του από απόσταση ενός μέτρου σε ανοιχτό χώρο. Παράλληλα, αναφέρεται ότι, αν και ο άνδρας γνώριζε πως ήταν σε εξέλιξη έρευνα για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ (DUI), αρνήθηκε να υποβληθεί σε τυποποιημένο έλεγχο νηφαλιότητας.

«Αφού τέθηκε υπό κράτηση, ο κατηγορούμενος επανειλημμένως ρωτούσε τι συμβαίνει και γιατί συνελήφθη», αναφέρει επίσης η έκθεση. Σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο, ενώ αρχικά φέρεται να συμφώνησε να υποβληθεί σε αλκοτέστ, στη συνέχεια άλλαξε στάση.

Μέσω του συνηγόρου του, ο Angelo Theodosiou αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι δεν ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ, ούτε προκάλεσε το δυστύχημα. «Ο πελάτης μου επιμένει στην αθωότητά του και ανυπομονούμε να λάβουμε το αποδεικτικό υλικό», δήλωσε ο δικηγόρος του, L. Lee Lockett, στην τοπική ιστοσελίδα «St. Johns Citizen». «Δεν προκάλεσε το ατύχημα, δεν ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ», πρόσθεσε. Ο συνήγορος του Ελληνοαμερικανού σημείωσε επίσης ότι ο 64χρονος είναι «συντετριμμένος» για τον θάνατο της συζύγου του.

Το ζευγάρι είχε μετακομίσει στη Φλόριντα από τη Νέα Υόρκη, όπου o Theodosiou διατηρούσε για πολλά χρόνια εστιατόριο στο Κουίνς.