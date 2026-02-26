Ο γενικός εισαγγελέας της Φλόριντα Τζέμς Αθμάιερ ανακοίνωσε την Τετάρτη, μέσω της πλατφόρμας Χ, ότι ξεκινά δικαστική έρευνα για τον θάνατο τεσσάρων ατόμων που επέβαιναν σε ταχύπλοο, νηολογίου Φλόριντα, τα οποία σκοτώθηκαν από το κουβανικό λιμενικό.

«Η κουβανική κυβέρνηση δεν είναι άξια εμπιστοσύνης και θα κάνουμε ό,τι είναι στις δυνατότητές μας ώστε αυτοί οι κομμουνιστές να απαντήσουν για τις πράξεις τους», έγραψε στην ανάρτησή του, τονίζοντας ότι ζήτησε από το γραφείο του να ερευνήσει τα γεγονότα.

Φωτογραφία: a24.com