Ο τρίχρονος Νεβάδα εντυπωσίαζε στο γήπεδο, όμως ένας αγώνας στη Φλόριντα εξελίχθηκε σε αντιπαράθεση μεταξύ των γονιών του και των υπεύθυνων της διοργάνωσης.

Σκιά στις εντυπωσιακές ποδοσφαιρικές επιδόσεις του μικρού Νεβάδα ρίχνει μια σοβαρή καταγγελία που έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων. Σύμφωνα με τους γονείς του, το παιδί απομακρύνθηκε κατ’ επανάληψη από τον αγωνιστικό χώρο, με το σκεπτικό ότι η αγωνιστική του παρουσία ξεχώριζε υπερβολικά από τους υπόλοιπους.

Η υπόθεση έλαβε ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις έπειτα από επεισόδιο που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια αγώνα, το οποίο φέρεται να προκάλεσε μέχρι και την παρέμβαση της αστυνομίας. Η εξέλιξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα ένας απλός παιδικός ποδοσφαιρικός αγώνας να μετατραπεί σε κεντρικό θέμα έντονης διαδικτυακής συζήτησης, προκαλώντας και την παρέμβαση της αμερικανίδας εκπαιδευτικού Ms Rachel.

Ο μικρός Νεβάδα συμμετείχε σε αγώνα της παιδικής ομάδας “19 iSports”, στο Γουίντερ Παρκ της Φλόριντα. Βίντεο τον δείχνουν να χειρίζεται εξαιρετικά την μπάλα και να σκοράρει απέναντι σε μεγαλύτερα παιδιά.

Η αντίδραση της οικογένειας του παιδιού

Η οικογένεια υποστηρίζει ότι είχε πετύχει 21 γκολ σε δύο αγώνες και ότι ζητήθηκε να αποχωρήσει, επειδή ξεχώριζε υπερβολικά.”Κάλεσαν την αστυνομία για…ένα τρίχρονο, επειδή ήταν πολύ καλός”, ακούγεται να λέει ο πατέρας του σε viral βίντεο.

Σύμφωνα με τις κάμερες σώματος των αστυνομικών, υπεύθυνος της διοργάνωσης αναγνώρισε το ταλέντο του παιδιού, αλλά υποστήριξε ότι έσπρωχνε άλλα παιδιά.

Ο υπεύθυνος κάλεσε την αστυνομία, καταγγέλλοντας αναστάτωση από γονέα. Η μητέρα του Νεβάδα υποστήριξε ότι στοχοποιήθηκε λόγω των ικανοτήτων του.

Η παρέμβαση της Αμερικάνας εκπαιδευτικού “Ms Rachel”

Η υπόθεση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, ενώ η δημοφιλής δημιουργός παιδικού περιεχομένου “Ms Rachel” εξέφρασε τη στήριξή της. Κάλεσε αθλητές να προσφέρουν στον μικρό αθλητή θετικές εμπειρίες και δήλωσε ότι θα ήθελε να τον φιλοξενήσει στην εκπομπή της.

Το περιστατικό άνοιξε συζήτηση για την ισότιμη συμμετοχή των παιδιών και τον τρόπο αντιμετώπισης όσων ξεχωρίζουν από μικρή ηλικία.