Δεκάδες σκυλιά ράτσας Μπόρντερ Κόλεϊ κάνουν πλέον μια νέα αρχή σε καταφύγιο ζώων, αφήνοντας πίσω τους τις εφιαλτικές στιγμές που έζησαν σε σπίτι της Φλόριντα, όπου διαβιούσαν εγκλωβισμένα ανάμεσα σε βρωμιά και περιττώματα.

Η επιχείρηση διάσωσης των Αρχών πραγματοποιήθηκε στις 10 Αυγούστου, αποκαλύπτοντας την τραγική πραγματικότητα 36 συνολικά ζώων.

Υπεύθυνη για την τραγωδία είναι μια 62χρονη γυναίκα, η Πέιτζ Ο’Ντόνελ, η οποία στο παρελθόν εξέτρεφε σκύλους μέσω του American Kennel Club.

Η 62χρονη συνελήφθη και πλέον αντιμετωπίζει βαρύτατο κατηγορητήριο, το οποίο περιλαμβάνει 36 κακουργηματικές κατηγορίες για κακοποίηση ζώων και ισάριθμες πλημμεληματικές για παντελή έλλειψη επαρκούς αερισμού και άσκησης. Οι έρευνες των Αρχών ξεκίνησαν μετά από συνεχείς καταγγελίες των γειτόνων, ενώ δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να εντοπιστούν ακόμη και νεκρά ζώα μέσα στην ιδιοκτησία.

Περιττώματα κάλυπταν κάθε εκατοστό του χώρου

Οι εικόνες που αντίκρισαν οι διασώστες ήταν απόκοσμες. Αστυνομικοί και υπάλληλοι της Υπηρεσίας Ζώων αναγκάστηκαν να φορέσουν ειδικές προστατευτικές στολές για να καταφέρουν να εισέλθουν στο κατεστραμμένο οίκημα. Το σπίτι ήταν γεμάτο μπάζα, ούρα, κατεστραμμένα έπιπλα και γκρεμισμένους τοίχους.

Σύμφωνα με τον αρχηγό της τοπικής αστυνομίας, περιττώματα κάλυπταν κάθε εκατοστό του χώρου, κάνοντας τα ταλαιπωρημένα ζώα να μοιάζουν αγνώριστα κατά την απομάκρυνσή τους.

Παρά το βαθύ τραύμα, η ελπίδα επιστρέφει για τους τετράποδους επιζώντες. Τη φροντίδα τους έχει αναλάβει η οργάνωση Humane Society of the Treasure Coast, η οποία δημοσίευσε φωτογραφίες των σκύλων μετά την απαραίτητη περιποίηση και το κούρεμά τους.

Όπως αναφέρουν οι υπεύθυνοι, τα ζώα αρχίζουν πλέον να δείχνουν τα πρώτα σημάδια χαράς και ανάρρωσης, μαθαίνοντας από την αρχή πώς είναι να ζουν με ασφάλεια και αξιοπρέπεια.