Με 14 μαχαιριές «εκδικήθηκε» μια γυναίκα διανομέας, μια πελάτισσα που της έδωσε δύο δολάρια φιλοδώρημα. Η διανομέας κατηγορείται ότι επέστρεψε σε ένα μοτέλ της Φλόριντα όπου διέμενε ένα ζευγάρι και μαχαίρωσε σε κατάσταση αμόκ μια γυναίκα έγκυο, επειδή θεώρησε ότι είχε πάρει χαμηλό φιλοδώρημα για μια παραγγελία, όπως δήλωσαν οι αρχές.

Η Μπριάνα Αλβέλο, 22 ετών, κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας, εισβολή σε σπίτι με πυροβόλο όπλο, απαγωγή και βαριά επίθεση, σύμφωνα με τα αρχεία του δικαστηρίου. Ένας άνδρας που φέρεται να συνόδευε την 22χρονη κατά τη διάρκεια του περιστατικού, δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί.

Μια γυναίκα, ο φίλος της και η 5χρονη κόρη της γυναίκας έμεναν σε ένα μοτέλ για να γιορτάσουν γενέθλιά και παρήγγειλαν πίτσα την Κυριακή, σύμφωνα με ένορκη βεβαίωση που κατατέθηκε για την υπόθεση. Η διανομέας παρέδωσε την πίτσα, η οποία κόστισε περίπου 33 δολάρια, και της ζητήθηκε να δώσει ρέστα για ένα χαρτονόμισμα των 50 δολαρίων, αναφέρει η ένορκη κατάθεση. Όμως η διανομέας δεν είχε ψιλά και η γυναίκα έψαξε για μικρότερα χαρτονομίσματα, δίνοντας στην κοπέλα φιλοδώρημα δύο δολαρίων στο τέλος. Η γυναίκα είπε ότι κάποια στιγμή αργότερα, άκουσε ένα δυνατό χτύπημα στην πόρτα. Ένας άνδρας και μια γυναίκα ντυμένοι στα μαύρα φορώντας μάσκες εισέβαλαν στο δωμάτιο όταν εκείνη άνοιξε την πόρτα.

