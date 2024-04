Πανικός επικράτησε σε ένα σπίτι στη Νάπολη της Φλόριντα όταν ένα μεταλλικό αντικείμενο διαπέρασε τη στέγη και τα πατώματα διώροφης κατοικίας. Ο ιδιοκτήτης Αλεσάντρο Οτέρο πιστεύει ότι θα μπορούσε να έχει έρθει από το διάστημα, μιλώντας στο WINK News.

«Κάτι διέσχισε το σπίτι και στη συνέχεια έκανε μια μεγάλη τρύπα στο πάτωμα και στο ταβάνι», δήλωσε ο Αλεσάντρο. «Όταν το ακούσαμε αυτό, σκεφτήκαμε ότι είναι αδύνατον και αμέσως μετά σκέφτηκα ότι πρόκειται για μετεωρίτη». Πρόσθεσε στη συνέχεια,ότι το αντικείμενο θα μπορούσε να έχει έρθει από το διάστημα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η NASA πλέον μελετά το μεταλλικό αντικείμενο που διαπέρασε τη στέγη και τα πατώματα της διώροφης κατοικίας και σύμφωνα με τις μέχρι τώρα έρευνες, εκτιμάται ότι πρόκειται για μέρος μιας παλέτας μπαταριών η οποία απορρίφθηκε από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό το 2021.

The EP-9 equipment pallet reentered at 1929 UTC over the Gulf of Mexico between Cancun and Cuba. This was witih the previous prediction window but a little to the northeast of the ‘most likely’ part of the path. A couple minutes later reentry and it would have reached Ft Myers

— Jonathan McDowell (@planet4589) March 8, 2024

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ