Τραγωδία σημειώθηκε στη Φλόριντα των ΗΠΑ με γυναίκα να χάνει τη ζωή της από επίθεση αλιγάτορα την περασμένη Κυριακή.

Η 31χρονη, Μπρίτανι Κλαρκ, απολάμβανε μια πεζοπορία σε ένα γραφικό δάσος της πολιτείας με τον σύντροφό της, Τσανς Άλισον και μια φίλη τους, όταν αποφάσισαν να κολυμπήσουν σε ένα ποτάμι λίγο μετά τη 13:30 το μεσημέρι.

Το θρίλερ εκτυλίχθηκε όταν οι τρεις τους μπήκαν στο ποτάμι και ξεκίνησαν να κολυμπούν. «Ενώ κολυμπούσαν, ένας αλιγάτορας άρπαξε την Μπρίτανι από το χέρι», το ιατροδικαστικό πόρισμα. «Ο σύντροφός της, Τσανς, άρπαξε τον αλιγάτορα προσπαθώντας να την απελευθερώσει, όταν εκείνος τους παρέσυρε και τους δύο κάτω από το νερό».

Ο Τσανς στη συνέχεια κατάφερε να αναγκάσει τον αλιγάτορα να αφήσει το χέρι της «για μια στιγμή», όμως το ερπετό έκλεισε τα σαγόνια του στο άλλο της χέρι. «Ο Τσανς προσπάθησε να τους βγάλει και τους δύο στην όχθη, όταν ο αλιγάτορας τελικά την άφησε. Στην ακτή, ο σύντροφός της ξεκίνησε να της κάνει ΚΑΡΠΑ (τεχνητή αναπνοή) και κλήθηκε το 911», σύμφωνα με τις Αρχές.

Το ανατριχιαστικό ηχητικό από την κλήση στον αριθμό έκτακτης ανάγκης (911) αποκαλύπτει πως ο αλιγάτορας τους πλησίασε αθόρυβα πριν επιτεθεί βίαια στην Μπρίτανι, ακρωτηριάζοντάς της και τα δύο χέρια.

Ακούστε το σχετικό ηχητικό:

Ουρλιαχτά και κλάματα ακούγονται στο σχετικό ηχητικό, με τον Τσανς να λέει στους τηλεφωνητές ότι «προσπαθούσε ακόμα να βγάλει τα χέρια της από το στόμα του αλιγάτορα». Λίγες στιγμές αργότερα, είπε στον χειριστή: «Και τα δύο χέρια της, και τα δύο χέρια της έχουν κοπεί», ενώ η φίλη τους ανέφερε ότι το ένα χέρι «κρεμόταν από μια κλωστή». Όταν ο τηλεφωνητής ρώτησε πού βρίσκεται το άλλο χέρι, η γυναίκα απάντησε: «Χάθηκε».

Ο σύντροφος της Μπρίτανι περιέγραψε την κατάσταση ως «κακή, πολύ κακή», ενώ παρακαλούσε τα σωστικά συνεργεία «παρακαλώ βιαστείτε… χάνει πολύ…» προτού σβήσει η φωνή του. Ο αλιγάτορας τελικά «απομακρύνθηκε», είπε ο Τσανς, χαρακτηρίζοντας τα τραύματα της κοπέλας του «φρικτά».

Ανέφερε επίσης ότι παρενέβη για να βοηθήσει και έσυρε την Μπρίτανι έξω από το νερό με τη βοήθεια της φίλης της. «Είμαστε μακριά από το μονοπάτι, σε ένα σημείο πρόσβασης δίπλα στο ποτάμι… Χρειαζόμαστε βοήθεια τώρα!», δήλωσε στον χειριστή. «Ίσως δείτε ελικόπτερο. Αν το δείτε, προσπαθήστε να του κάνετε σήμα αν μπορείτε», απάντησε ο χειριστής.

Το ιατροδικαστικό πόρισμα

Η έκθεση του ιατροδικαστή, την οποία εξασφάλισε η Daily Mail, δίνει περισσότερες λεπτομέρειες για τις τελευταίες στιγμές της Μπρίτανι, συμπεριλαμβανομένου του πώς ο σύντροφός της πάλεψε ηρωικά με τον αλιγάτορα, ακόμη και όταν εκείνος τους παρέσυρε και τους δύο κάτω από το νερό, εκτελώντας το λεγόμενο «death roll» (στροφή θανάτου).

Το «death roll» είναι μια τεχνική που χρησιμοποιούν οι αλιγάτορες για να καθυποτάξουν τη λεία τους, περιστρέφοντας βίαια το σώμα τους γύρω από τον άξονά του, προτού παρασύρουν το θύμα κάτω από το νερό για να το πνίξουν.

Η έκθεση περιγράφει πώς ο Τσανς Άλισον ρίσκαρε τη ζωή του και τελικά κατάφερε να αρπάξει την κοπέλα του από τα σαγόνια του ερπετού, ήταν όμως πολύ αργά για να τη σώσει. Παράλληλα, περιγράφεται λεπτομερώς πώς οι Αρχές εντόπισαν στη συνέχεια το μήκους 3,6 μέτρων αρπακτικό, του έκαναν ευθανασία, το αποκεφάλισαν και κράτησαν το κεφάλι του ως «πειστήριο».

Το Barr Street Trailhead, η δημοφιλής διαδρομή πεζοπορίας όπου σημειώθηκε η τραγωδία, παραμένει κλειστή μέχρι νεωτέρας.

Το φρικτό αυτό περιστατικό αποτελεί την τρίτη επίθεση αλιγάτορα στην κεντρική Φλόριντα μέσα στην τελευταία εβδομάδα. Επτά ημέρες πριν, αναφέρθηκε επίθεση αλιγάτορα στο Rainbow River της κομητείας Merriam, ενώ ένα παιδί τραυματίστηκε σε άλλο περιστατικό στην ίδια κομητεία το περασμένο Σάββατο.

Οι επιθέσεις σε ανθρώπους είναι σπάνιες στις ΗΠΑ, σύμφωνα με την Επιτροπή Άγριας Ζωής της Φλόριντα, ωστόσο οι αλιγάτορες γίνονται πιο διεκδικητικοί με την περιοχή τους κατά την περίοδο ζευγαρώματος, η οποία διαρκεί από τον Απρίλιο έως το τέλος Ιουνίου.