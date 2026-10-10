Ο τυφώνας Isaias, ο πρώτος της περιόδου των τυφώνων στον Ατλαντικό για το 2026, έφτασε στις ακτές της βόρειας Φλόριντα, στον Κόλπο του Μεξικού, το βράδυ της Παρασκευής 9 Οκτωβρίου, προκαλώντας ισχυρούς ανέμους και έντονες βροχοπτώσεις.

Στη συνέχεια, υποβαθμίστηκε σε μετατροπικό κυκλώνα, ωστόσο εξακολουθεί να απειλεί τις νοτιοανατολικές ΗΠΑ με πλημμύρες, ισχυρούς ανέμους και πιθανή εκδήλωση ανεμοστρόβιλων.

Η Φλόριντα, η Αλαμπάμα και η Τζόρτζια κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ επιβλήθηκαν υποχρεωτικές εκκενώσεις σε περιοχές που αναμένεται να πληγούν περισσότερο.

Εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία το πρωί του Σαββάτου, περισσότεροι από 430.000 καταναλωτές στη Φλόριντα και σχεδόν 300.000 στην Αλαμπάμα είχαν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Στη Τζόρτζια, οι διακοπές ηλεκτροδότησης επηρέαζαν περίπου 40.000 καταναλωτές.

Το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ (NHC) ήρε τις προειδοποιήσεις για τυφώνα, διατηρώντας ωστόσο τις προειδοποιήσεις για θαλάσσιες πλημμύρες σε τμήματα της Φλόριντα και για τροπική καταιγίδα σε περιοχές της Φλόριντα και της ανατολικής Αλαμπάμα.

Οι αρχές καλούν τους κατοίκους να παραμείνουν σε ασφαλή καταφύγια, να αποφεύγουν τις μετακινήσεις και να παρακολουθούν τις επίσημες προειδοποιήσεις.

Εκκενώσεις και προειδοποιήσεις των αρχών

Ο γερουσιαστής της Φλόριντα Ρικ Σκοτ κάλεσε τους κατοίκους των περιοχών που βρίσκονται σε κίνδυνο να εγκαταλείψουν άμεσα τα σπίτια τους, τονίζοντας: «Μην περιμένετε! Φύγετε τώρα!».

Αντίστοιχα, η κυβερνήτης της Αλαμπάμα, Κέι Άιβι, διέταξε την απομάκρυνση επισκεπτών και τουριστών από συγκεκριμένες κομητείες.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι παράκτιες περιοχές παραμένουν ευάλωτες σε επικίνδυνη άνοδο της στάθμης των υδάτων, ενώ οι ισχυροί άνεμοι και οι βροχοπτώσεις ενδέχεται να επηρεάσουν και περιοχές μακριά από τις ακτές.

Δύο ακόμη καταιγίδες απειλούν τη Βόρεια Αμερική

Παράλληλα, δύο ακόμη τροπικά συστήματα απειλούν περιοχές της Βόρειας Αμερικής.

Ο τυφώνας Simon κινείται προς τις ακτές του Ειρηνικού στο Μεξικό, με πρόβλεψη ενίσχυσης έως την κατηγορία 4 και πιθανή προσέγγιση στην περιοχή του Πουέρτο Βαγιάρτα την Κυριακή.

Την ίδια ώρα, η τροπική καταιγίδα Rachel κατευθύνεται προς την περιοχή των συνόρων ΗΠΑ–Μεξικού. Οι επιπτώσεις της είναι ήδη ορατές στη νότια Καλιφόρνια, όπου η υψηλή παλίρροια και οι ισχυροί κυματισμοί έχουν προκαλέσει πλημμύρες σε δρόμους του Νιούπορτ Μπιτς.

Οι τοπικές αρχές καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν τις πλημμυρισμένες περιοχές και να μην επιχειρούν να διασχίσουν δρόμους που έχουν καλυφθεί από νερό.

Η πιο καθυστερημένη εμφάνιση πρώτου τυφώνα από το 1905

Ο τυφώνας Isaias σηματοδότησε την πιο καθυστερημένη εμφάνιση του πρώτου τυφώνα της περιόδου στον Ατλαντικό εδώ και 121 χρόνια, καθώς παραλίγο να καταρρίψει το ρεκόρ της 8ης Οκτωβρίου 1905, σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ (NOAA).

Η φετινή περίοδος τυφώνων, η οποία χαρακτηρίζεται από ασυνήθιστα χαμηλή δραστηριότητα στον Ατλαντικό, διαρκεί από την 1η Ιουνίου έως τις 30 Νοεμβρίου.

Πηγή: BBC, CBS