Σοκ προκαλεί υπόθεση ανθρωποκτονίας στη Φλόριντα, όπου μία 30χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της έπειτα από επίθεση που, σύμφωνα με τις Αρχές, εξαπέλυσε ο 40χρονος σύντροφός της.

Όπως αναφέρει το People, επικαλούμενο στοιχεία της δικογραφίας, το περιστατικό σημειώθηκε στις 13 Οκτωβρίου στην πόλη Safety Harbor.

Ο 40χρονος Christopher Dodge Smith φέρεται να ακολούθησε την 30χρονη Jessica Antolini σε μπαρ της περιοχής.

«Συμπεριφερόταν εξαιρετικά παράξενα»

Αυτόπτες μάρτυρες που γνώριζαν τον 40χρονο ανέφεραν στους αστυνομικούς ότι η συμπεριφορά του ήταν ιδιαίτερα ασυνήθιστη και ότι κινούνταν μέσα στον χώρο σαν να αναζητούσε επίμονα την Antolini.

Σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, όταν την εντόπισε στον χώρο στάθμευσης, οι δυο τους φέρεται να διαπληκτίστηκαν.

Λίγο αργότερα, όταν η 30χρονη τον ακολούθησε προς το αυτοκίνητό του, ο Smith φέρεται να έβγαλε όπλο και να την πυροβόλησε στο κεφάλι.

Στο αυτοκίνητο βρισκόταν η 5χρονη κόρη του

Μετά τον πυροβολισμό, ο 40χρονος φέρεται να εγκατέλειψε το σημείο με το αυτοκίνητό του, μέσα στο οποίο βρισκόταν και η 5χρονη κόρη του.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, κατά την αποχώρησή του φέρεται να παρέσυρε με το όχημα το σώμα της 30χρονης.

Αργότερα τηλεφώνησε στη μητέρα του και φέρεται να της είπε ότι θα της πήγαινε την κόρη του, προσθέτοντας ότι «τα έκανε θάλασσα» και ότι «πυροβόλησε την Τζες».

Το παιδί δεν τραυματίστηκε. Σύμφωνα με τις Αρχές, η 5χρονη φέρεται να επαναλάμβανε στους αστυνομικούς: «Ο μπαμπάς πυροβόλησε την Τζες».

Η στιγμή της σύλληψής του 40χρονου:

Η 30χρονη υπέκυψε στο νοσοκομείο

Η Jessica Antolini μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Bayfront, όπου αργότερα υπέκυψε στα τραύματά της.

Μετά το περιστατικό, οι Αρχές δέχθηκαν πολλαπλές κλήσεις από αυτόπτες μάρτυρες και κατάφεραν να εντοπίσουν το όχημα του 40χρονου.

Οι αστυνομικοί επιχείρησαν να τον σταματήσουν, ωστόσο, σύμφωνα με την ενημέρωση των τοπικών Αρχών, εκείνος δεν συμμορφώθηκε και τελικά το αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε.

Κατηγορείται για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού

Ο Christopher Dodge Smith συνελήφθη και αντιμετωπίζει κατηγορία για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού.

Κρατείται σε σωφρονιστικό κατάστημα της κομητείας Pinellas, χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης με εγγύηση, ενώ η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης.