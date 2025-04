Σε τραγωδία κατέληξε ένα φεστιβάλ γλυπτικής στην άμμο στη Φλόριντα, όταν το φέρι που μετέφερε 45 άτομα την τελευταία ημέρα της γιορτής, συγκρούστηκε με σκάφος, σκοτώνοντας ένα άτομο και τραυματίζοντας τουλάχιστον άλλα 12 άλλα.

Η σύγκρουση αργά την Κυριακή στα ανοικτά του Κλίαργουότερ, στη δυτική ακτή της Φλόριντα, προκάλεσε άμεση κινητοποίηση λόγω του μεγάλου αριθμού πιθανών θυμάτων.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ένα γιοτ εμβόλισε το πλοίο και στη συνέχεια εξαφανίστηκε.

Όλοι οι τραυματίες επέβαιναν στο πλοίο, ενώ δεν δόθηκαν πληροφορίες για την ταυτότητα του νεκρού, αλλά ούτε και για το σκάφος που εγκατέλειψε τη σκηνή.

Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξαν αρκετούς διασώστες να σπεύδουν στο σημείο με φώτα να αναβοσβήνουν.

Η Κυριακή ήταν η τελευταία ημέρα του Sugar Sand Festival, ενός 17ήμερου φεστιβάλ γλυπτικής άμμου στο Clearwater Beach.

