Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν στην κομητεία Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, όταν ένα ιδιωτικό αεροσκάφος Learjet 60, αξίας περίπου 2 εκατομμυρίων δολαρίων, συνετρίβη σε κατοικημένη περιοχή προκαλώντας ισχυρή έκρηξη και οδηγώντας στον θάνατο τους εννέα επιβαίνοντες.

Ένα ανατριχιαστικό ηχητικό ντοκουμέντο καταγράφει τις τελευταίες αγωνιώδεις στιγμές και την επικοινωνία μεταξύ του πιλοτηρίου και του Πύργου Ελέγχου λίγο πριν την τραγωδία.

Αρχικά, η συνομιλία φαίνεται ελεγχόμενη, με τη γυναίκα πιλότο της πτήσης (με διακριτικό 722 Bravo Delta) να αναφέρει μέτριες αναταράξεις και εξωτερική θερμοκρασία -47 βαθμών Κελσίου, σημειώνοντας ότι διαχειρίζονται τη συγκέντρωση πάγου στο αεροσκάφος.

Στη συνέχεια, το πλήρωμα αναφέρει ότι συναντά βροχόπτωση και ζητά άδεια να ανέβει στα 37.000 πόδια, αίτημα που εγκρίνεται από τον Πύργο Ελέγχου. Ωστόσο, η κατάσταση τίθεται ταχύτατα εκτός ελέγχου.

Η πιλότος εκπέμπει σήμα κινδύνου («Mayday»), αναφέροντας ότι το αεροσκάφος χάνει απότομα ύψος με ρυθμό 10.000 ποδιών ανά λεπτό. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης, προειδοποιώντας ότι το τζετ βρίσκεται σε συνθήκη υπερβολικής ταχύτητας (overspeed) και η κατακόρυφη πτώση έχει αγγίξει τα 20.000 πόδια ανά λεπτό.

Με τον πανικό να κυριαρχεί, η γυναίκα ακούγεται να λέει «θα συντριβούμε στο έδαφος», ενώ ο ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας προσπαθεί να διατηρήσει επαφή λέγοντας: «Είμαι εδώ μαζί σας, μιλήστε μου».

Η πιλότος ενημερώνει ότι το αεροσκάφος παίρνει κλίση 60 μοιρών και χάνει ύψος με ιλιγγιώδη ρυθμό 22.000 ποδιών. Τα τελευταία, δραματικά λόγια που καταγράφονται από το πιλοτήριο είναι: «Θα συντριβούμε! Κοίτα έξω! Γαμώτο, δεν έχουμε χρόνο», πριν η επικοινωνία κοπεί οριστικά, αφήνοντας τον ελεγκτή από το Μαϊάμι να καλεί μάταια το αεροσκάφος.

Το ηχητικό ντοκουμέντο: