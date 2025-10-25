Επιμέλεια: Δημήτρης Κουμουρτζής

Ως «θαύμα», περιγράφει η 39χρονη Πρισίλα Τίμονς, αυτό που της συνέβη στην Εντατική του Νοσοκομείου Memorial Hospital West στη Φλόριντα.

Η 39χρονη, ξύπνησε από ιατρικά προκληθέν κώμα, χάρη σε έναν σκύλο θεραπείας που την πλησίασε και άγγιξε το χέρι της. Και το γεγονός αυτό, τόσο οι γιατροί, όσο και ή ίδια, το περιγράφουν ως θαύμα

Η Πρισίλα Τίμονς, 39 ετών, πέρασε εβδομάδες στην Εντατική του Νοσοκομείου Memorial Hospital West στη Φλόριντα.

Η Πρίσιλα, νοσηλευόταν στην Εντατική του Νοσοκομείου, μετά από μαζική πνευμονική εμβολή που προκάλεσε τρεις καρδιακές ανακοπές και πολυοργανική ανεπάρκεια.

Οι γιατροί είχαν ενημερώσει την οικογένειά της πως οι πιθανότητες επιβίωσης ήταν μόλις 10%.

Ο επικεφαλής της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του Memorial Healthcare System, δρ. Ντάνιελ Μέιερ, δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου της Τετάρτης 22 Οκτωβρίου ότι «η κατάστασή της επιδεινώθηκε και υπέστη καρδιακή ανακοπή.

Χάρη στην αφοσίωση της ομάδας μας, που δεν τα παράτησε, παρότι δεν υπήρχε καρδιακή λειτουργία για 40 λεπτά, καταφέραμε να επαναφέρουμε την καρδιακή δραστηριότητα».

Η Τίμονς πέρασε συνολικά 21 ημέρες στο Νοσοκομείο, αντιμετωπίζοντας σοβαρά προβλήματα κινητικότητας και λειτουργίας των οργάνων.

Όταν οι γιατροί την έθεσαν σε ιατρικά προκληθέν κώμα, κανείς δεν περίμενε τι θα συνέβαινε στη συνέχεια.

Ο Σκράντσι, ένας σκύλος θεραπείας, επισκέφθηκε το δωμάτιό της μαζί με τον εκπαιδευτή του.

Τοποθετήθηκε ένα μικρό έδεσμα δίπλα στο χέρι της ασθενούς, και καθώς ο σκύλος το αναζητούσε με τη μουσούδα του, ακούμπησε το χέρι της και άρχισε να το σπρώχνει απαλά.

«Άκουγα φωνές γύρω μου αλλά δεν μπορούσα να κουνηθώ ή να ανοίξω τα μάτια μου», είπε η Τίμονς, η οποία ανάρτησε βίντεο της συνέντευξης Τύπου στη σελίδα της στο Facebook.

«Κάποια στιγμή ένιωσα να μου λένε ότι έχω έναν πολύ ξεχωριστό επισκέπτη.

Έπειτα ένιωσα το πατουσάκι του και τότε κατάφερα να κινήσω τα δάχτυλά μου και να σηκώσω το χέρι μου στον αέρα».

Η ίδια, λάτρης των σκύλων, είπε πως εκείνη η στιγμή ήταν καθοριστική: «Αυτό μου έδωσε όλη τη δύναμη να προσπαθήσω να τον αγγίξω πίσω, όσο περισσότερο μπορούσα». Όταν ξύπνησε πλήρως, μπόρεσε να δει την οικογένειά της και να γνωρίσει και τον δεύτερο σκύλο θεραπείας, τη Χάνι Κρισπ. «Ήταν και οι δύο υπέροχοι. Ευτυχώς υπάρχουν αυτά τα αγγελικά πλάσματα», είπε συγκινημένη.

Μετά την έξοδό της από το Νοσοκομείο, η Τίμονς συνέχισε την ανάρρωσή της και, όπως είπε, πρόσφατα επέστρεψε προληπτικά στα Επείγοντα. «Το μυαλό μου μου έπαιζε παιχνίδια. Προτίμησα να είμαι σίγουρη. Μου είπαν ότι οι πνεύμονές μου είναι απολύτως καθαροί, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα», ανέφερε.

Πηγή: cyprustimes.com