Το διεθνές αεροδρόμιο Παλμ Μπιτς (PBI) στη Φλόριντα θα μετονομαστεί επίσημα προς τιμήν του Ντόναλντ Τραμπ σε «President Donald J. Trump International Airport», ανακοίνωσε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA), με την απόφαση να τίθεται σε ισχύ από τις 9 Ιουλίου.

Η αλλαγή εντάσσεται σε μια ευρύτερη πρακτική απονομής του ονόματος του Αμερικανού προέδρου σε σειρά δημόσιων υποδομών, ιδρυμάτων και προγραμμάτων, όπως αναφέρεται, που ήδη φέρουν ή πρόκειται να φέρουν το όνομά του.

Σύμφωνα με τον Υπουργό Μεταφορών Σον Ντάφι, ο κωδικός του αεροδρομίου από PBI θα αλλάξει σε DJT, από τα αρχικά του Ντόναλντ Τραμπ.

Πηγή: Reuters