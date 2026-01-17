Αντιμέτωπη με σοβαρές συνέπειες και νομικά ζητήματα, βρίσκεται η 35χρονη νοσηλεύτρια Alexis Von Yates από τη Φλόριντα, η οποία εκτίει ποινή φυλάκισης για σεξουαλική κακοποίηση του 15χρονου θετού γιου της. Οι Αρχές προχώρησαν στην οριστική αφαίρεση της άδειας άσκησης επαγγέλματός της, ενώ ο σύζυγός της κατέθεσε αίτηση διαζυγίου.

Σύμφωνα με δικαστικά και διοικητικά έγγραφα των αρμόδιων υπηρεσιών των ΗΠΑ, η Von Yates εκτίει ποινή φυλάκισης δύο ετών σε σωφρονιστικό κατάστημα της Φλόριντα, μετά την αποδοχή συμφωνίας με τις εισαγγελικές Αρχές, για το αδίκημα της «άσεμνης και ανήθικης πράξης» εις βάρος ανηλίκου. Το περιστατικό σημειώθηκε τον Ιούλιο του 2024 στο οικογενειακό τους σπίτι, όταν ο σύζυγός της βρήκε τη γυναίκα του και τον 15χρονο γιο του, γυμνούς στον καναπέ του σαλονιού.

Ruination for jailed Florida nurse, 35, who was sexually abusing stepson, 15, when husband walked in https://t.co/S7fJoDI5bM — Daily Mail (@DailyMail) January 16, 2026



Αρχικά, η υπόθεση αφορούσε κατηγορία για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου ηλικίας 12 έως 18 ετών, ωστόσο κατέληξε σε ελαφρύτερη κατηγορία, την οποία η 35χρονη αποδέχθηκε. Εκτός από τη διετή φυλάκιση, της επιβλήθηκαν δύο χρόνια επιτήρησης μετά την αποφυλάκισή της, υποχρεωτική εγγραφή στο μητρώο σεξουαλικών δραστών για δέκα έτη, 200 ώρες κοινωνικής εργασίας, καθώς και χρηματικά πρόστιμα και δικαστικά έξοδα.

Παράλληλα, το Florida Department of Health, προχώρησε στην οριστική ανάκληση της άδειας άσκησης του νοσηλευτικού επαγγέλματος. Όπως προκύπτει από την απόφαση του Συμβουλίου Νοσηλευτικής, η Von Yates δεν αμφισβήτησε τις κατηγορίες, με αποτέλεσμα η άδεια να αφαιρεθεί οριστικά λίγους μήνες μετά την προσωρινή αναστολή της.

Την ίδια περίοδο, ο σύζυγός της κατέθεσε αίτηση διαζυγίου στο Δικαστήριο της κομητείας Marion, επικαλούμενος τα γεγονότα που οδήγησαν στην ποινική της καταδίκη. Η υπόθεση είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στις τοπικές κοινωνίες της κεντρικής Φλόριντα, με τις εισαγγελικές Αρχές να επισημαίνουν ότι η συμφωνία για μειωμένη ποινή, έγινε με γνώμονα την ψυχική και συναισθηματική προστασία του ανήλικου θύματος.