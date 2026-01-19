Τρεις τουρίστες βρέθηκαν νεκροί από πυροβολισμούς έξω από το σπίτι που είχαν νοικιάσει κοντά στη Disney World, στη Φλόριντα, το απόγευμα του Σαββάτου (17/1/2026). Δράστης φέρεται να είναι ο 29χρονος Ahmad Jihad Bojeh, γείτονας των θυμάτων, ο οποίος συνελήφθη λίγο αργότερα.

Μεταξύ των θυμάτων ήταν δύο αδέλφια, ο 70χρονος Ρόμπερτ Κράφτ και ο 68χρονος Ντάγκλας Τζόσεφ Κράφτ, καθώς και ο 68χρονος Τζέιμς Τζον Πουτσάν από το Οχάιο. Σύμφωνα με τον σερίφη της κομητείας Osceola, οι δολοφονίες έγιναν «εν ψυχρώ», χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε γνωστή διαμάχη, καθώς δράστης και θύματα δεν γνωρίζονταν.

Florida man randomly shot three tourists dead at rental property near Disney World: sheriff https://t.co/qktg3LH0OB pic.twitter.com/u61mcpcuAU — New York Post (@nypost) January 19, 2026



Η αστυνομία έφτασε στο σημείο λίγα λεπτά μετά από κλήση στο 911 και εντόπισε τον ύποπτο να τρέχει προς το σπίτι του. Κατά την έρευνα βρέθηκαν δύο πυροβόλα όπλα, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί αν χρησιμοποιήθηκαν στο έγκλημα.

Ο δράστης είχε απασχολήσει επανειλημμένα τις αρχές στο παρελθόν και το 2021 είχε κατηγορηθεί για πυροβολισμούς σε πάρκινγκ βενζινάδικου, ωστόσο είχε αθωωθεί λόγω παραφροσύνης. Η υπόθεση εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την παρακολούθηση ατόμων με βαρύ ιστορικό ψυχικής υγείας.