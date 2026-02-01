Μια πρωτοφανής υπόθεση ιατρικού σφάλματος έρχεται στο φως στη Φλόριντα, προκαλώντας έντονα νομικά και ηθικά ερωτήματα. Ζευγάρι προσέφυγε στη Δικαιοσύνη, καταγγέλλοντας ότι εξαιτίας ενός λάθους σε κλινική εξωσωματικής γονιμοποίησης είχε ως αποτέλεσμα τη γέννηση παιδιού, που δεν έχει καμία γενετική σχέση μαζί τους.

Η Tiffany Score και ο Steven Mills στρέφονται επίσης νομικά κατά του επικεφαλής ενδοκρινολόγου της κλινικής, Dr. Milton McNichol. Η αγωγή κατατέθηκε στις 22 Ιανουαρίου στο Orange County Circuit Court.

Από την κατάψυξη εμβρύων στη γέννηση παιδιού «άλλης οικογένειας»

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, το ζευγάρι είχε αποθηκεύσει τρία βιώσιμα έμβρυα στην κλινική ήδη από το 2020, στο πλαίσιο της θεραπείας εξωσωματικής γονιμοποίησης. Πέντε χρόνια αργότερα, μετά από διαδικασία εμφύτευσης, στις 11 Δεκεμβρίου 2025 γεννήθηκε ένα υγιές κοριτσάκι.

Ωστόσο, αμέσως μετά από τον τοκετό, οι γονείς άρχισαν να υποψιάζονται, ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Όπως αναφέρεται στην αγωγή, και οι δύο είναι Καυκάσιοι, ενώ το βρέφος εμφάνιζε χαρακτηριστικά που δεν αντιστοιχούσαν σε καυκάσιο παιδί, γεγονός που τους προκάλεσε έντονη ανησυχία.

Η γενετική εξέταση που αποκάλυψε το λάθος

Οι υποψίες τους επιβεβαιώθηκαν έπειτα από την ολοκλήρωση γενετικού ελέγχου. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το παιδί δεν έχει καμία γενετική συγγένεια με κανέναν από τους δύο γονείς, στοιχείο που ενίσχυσε τους ισχυρισμούς τους περί λανθασμένης εμφύτευσης εμβρύου. Στην αγωγή επισημαίνεται ότι το λάθος ενδέχεται να έγινε είτε κατά τη διαδικασία αποθήκευσης των εμβρύων το 2020, είτε κατά την εμφύτευση τον Απρίλιο του 2025.

Φόβοι για δεύτερο παιδί και άγνωστους βιολογικούς γονείς

Ο δικηγόρος του ζευγαριού, John Scarola, δήλωσε ότι στις 5 Ιανουαρίου απέστειλε επίσημη επιστολή στην κλινική, ζητώντας να εντοπιστούν οι βιολογικοί γονείς του παιδιού και να δοθούν σαφείς απαντήσεις για το τι συνέβη στα έμβρυα των εντολέων του.

Την ίδια στιγμή, το ζευγάρι εκφράζει έντονο φόβο ότι το δικό του έμβρυο μπορεί να έχει εμφυτευθεί σε άλλη γυναίκα, η οποία είτε κυοφορεί είτε μεγαλώνει ήδη το παιδί τους, χωρίς οι ίδιοι να το γνωρίζουν.

«Την αγαπούν, αλλά δεν ξέρουν αν θα τους την πάρουν»

Σύμφωνα με το δικόγραφο, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης αναπτύχθηκε ισχυρός συναισθηματικός δεσμός με το παιδί, ο οποίος συνεχίζεται και μετά τη γέννησή του. Το ζευγάρι δηλώνει πρόθυμο να το μεγαλώσει, ωστόσο αναγνωρίζει ότι έχει νομική και ηθική υποχρέωση να το παραδώσει στους βιολογικούς του γονείς, εφόσον εκείνοι το ζητήσουν.

Όπως ανέφερε ο Scarola, οι γονείς ζουν με τον διαρκή φόβο ότι ανά πάσα στιγμή κάποιος μπορεί να εμφανιστεί, να αποδείξει τη βιολογική συγγένεια και να διεκδικήσει την επιμέλεια του παιδιού.

Τι ζητά η αγωγή και ποια είναι η στάση της κλινικής

Η αγωγή ζητεί επείγουσα δικαστική παρέμβαση, ώστε η κλινική να ενημερώσει όλους τους ασθενείς που ενδέχεται να έχουν επηρεαστεί, να καλύψει το κόστος εκτεταμένων γενετικών ελέγχων και να αποκαλύψει εάν έχουν υπάρξει και άλλες περιπτώσεις λανθασμένης εμφύτευσης εμβρύων. Σε έκτακτη ακρόαση ενώπιον της δικαστού Margaret Schreiber, επισημάνθηκε ότι δεν υπάρχει σαφές νομικό προηγούμενο στη Φλόριντα για παρόμοιες υποθέσεις, γεγονός που καθιστά την υπόθεση ιδιαίτερα περίπλοκη.

Σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε, και στη συνέχεια αφαιρέθηκε, από την ιστοσελίδα της, η κλινική IVF Life ανέφερε ότι «συνεργάζεται ενεργά με έρευνα για να υποστηρίξει έναν ασθενή μας στον εντοπισμό της πηγής ενός σφάλματος που οδήγησε στη γέννηση παιδιού που δεν είναι γενετικά συγγενές μαζί του».