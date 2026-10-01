Ένα κύμα ευγνωμοσύνης ξεσήκωσε η ηρωική στάση του πιλότου και κάποιων επιβατών της πτήσης της Flydubai, με 174 επιβάτες, που χθες έζησαν στιγμές τρόμου, όταν ο συγκυβερνήτης επιτέθηκε και τραυμάτισε τον πιλότο και προσπάθησε να ρίξει το αεροσκάφος.

Η εικόνα του ηρωικού πιλότου δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Πρόκειται για τον Σμιτ Ματσάρ (Smit Machchhar), ινδικής καταγωγής, έναν ιδιαίτερα έμπειρο πιλότο και εκπαιδευτή με συνολικά 9.750 ώρες πτήσης. Ο Ματσάρ, αν και είχε σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και στα χέρια από την επίθεση, κατάφερε να αντισταθεί, να ξεκλειδώσει το πιλοτήριο για να παρέμβουν επιβάτες και πλήρωμα.

Ο ήρωας υδραυλικός που ήξερε τι να κάνει λόγω «Mayday»

Τον γύρο του κόσμου κάνει η ιστορία ενός άνδρα, υδραυλικού στο επάγγελμα, που μπήκε στο πιλοτήριο και ακινητοποίησε τον δράστη, την ώρα που προσπαθούσε να αχρηστεύσει τα χειριστήρια του αεροσκάφους. «Ήξερα τι να κάνω γιατί παρακολουθούσα την σειρά Μayday» είπε αργότερα, όταν τον υποδέχτηκε στο αεροδρόμιο ο ίδιος ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, για να τον ευχαριστήσει για την σωτήρια παρέμβασή του.

Ο οδοντίατρος που έδωσε τις πρώτες βοήθειες στον πιλότο

Ένας άλλος από τους επιβάτες που έκαναν την ηρωική παρέμβαση στο κόπκιτ του αεροσκάφους ήταν ο οδοντίατρος Dr. Shota Mosaev. Ο Σότα, ήταν ο άνθρωπος που προσπάθησε αμέσως να δώσει τις πρώτες βοήθειες στον τραυματισμένο πιλότο. «Όταν άκουσα τις κραυγές, έτρεξα αυθόρμητα στο πιλοτήριο, δεν περίμενα», είπε ο Μουσάεφ στην ιστοσελίδα κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν στο Τελ Αβίβ. «Όταν μπήκα στο πιλοτήριο, ο πιλότος ήταν σε πολύ κακή κατάσταση, με έντονη αιμορραγία, κυρίως από το κεφάλι του».

«Ήταν γεμάτος κοψίματα, στο κεφάλι, στα χέρια. Είχε χάσει πολύ αίμα και βρισκόταν σε άσχημη κατάσταση. Πιστεύω ότι αν περιμέναμε έστω και λίγα δευτερόλεπτα ακόμα, θα τον είχαμε χάσει. Η αρτηριακή του πίεση είχε πέσει κατακόρυφα, ξαφνικά έχασε τις αισθήσεις του και υπήρχε αίμα παντού», ανέφερε ο Ισραηλινός οδοντίατρος.

Το θρίλερ στα 34.000 πόδια

Το τρομακτικό σκηνικό έγινε χθες το πρωί ενώ το Boeing 737 MAX εκτελούσε τη διαδρομή Ντουμπάι – Τελ Αβίβ.

Ο συγκυβερνήτης επιτέθηκε αιφνιδιαστικά στον κυβερνήτη με μαχαίρι. Τον τραυμάτισε και προσπάθησε να θέσει το αεροσκάφος σε απότομη περιδίνηση και βουτιά, με στόχο να το ρίξει. Βίντεο δείχνει τον τρόπο που το αεροσκάφος έκανε «βουτιά θανάτου» και έχασε 18,400 πόδια μέσα σε ένα λεπτό.

Παρά την αιμορραγία και τον σοβαρό του τραυματισμό, ο πιλότος Ματσάρ κράτησε τις αισθήσεις του, υπέδειξε τον δράστη και έδωσε πρόσβαση στο πιλοτήριο. Ακολούθησαν στιγμές πανικού όταν οι επιβάτες αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί. Ενδεικτικά ήταν τα βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν:

Το αεροσκάφος εξέπεμψε σήμα κινδύνου και πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας, όπου ο κυβερνήτης και ο δράστης διακομίστηκαν αμέσως σε νοσοκομείο.

Διεθνείς αντιδράσεις και έρευνες

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου, καθώς και διεθνείς παράγοντες, εξήραν την αυτοθυσία του Ινδού πιλότου και των επιβατών, χαρακτηρίζοντάς τους «αληθινούς ήρωες» που απέτρεψαν μια τεράστιας κλίμακας τρομοκρατική ενέργεια.

Ο συγκυβερνήτης νοσηλεύεται φρουρούμενος στη Σαουδική Αραβία και ανακρίνεται από τις τοπικές αρχές, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες πολιτικής αεροπορίας ερευνούν το πώς κατάφερε να εισάγει όπλο στο πιλοτήριο και το υπόβαθρο των κινήτρων του.