Νέες αποκαλύψεις για τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν στην πτήση FZ1073 της Flydubai, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Ντουμπάι – Τελ Αβίβ, βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο συγκυβερνήτης φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι στον Ινδό κυβερνήτη μέσα στο πιλοτήριο, ενώ το αεροσκάφος πετούσε σε ύψος 34.000 ποδιών, μεταφέροντας 174 επιβάτες.

Το αεροπλάνο άρχισε να χάνει απότομα ύψος, προκαλώντας αναστάτωση στην καμπίνα. Επιβάτες κινητοποιήθηκαν και κατευθύνθηκαν προς το πιλοτήριο, όπου κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον συγκυβερνήτη και να τον δέσουν. Την ίδια στιγμή, άλλοι επιχείρησαν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στον σοβαρά τραυματισμένο κυβερνήτη, μέχρι να αναλάβει τον έλεγχο εφεδρικό πλήρωμα που επέβαινε στην πτήση. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε τελικά με ασφάλεια στη Σαουδική Αραβία.

«Σκοτώστε με» επαναλάμβανε ο συγκυβερνήτης

Όπως αναφέρει η Daily Mail, μεταξύ των επιβατών που έσπευσαν να παρέμβουν ήταν ο 47χρονος Γεωργιανός οδοντίατρος Σότα Μουσάγεφ, εβραϊκής καταγωγής, ο οποίος ταξίδευε μαζί με τη σύζυγο και τα παιδιά του.

Περιγράφοντας τις εφιαλτικές στιγμές που έζησαν οι επιβαίνοντες, ο ίδιος αποκάλυψε ότι ο συγκυβερνήτης, υπήκοος Ομάν, επαναλάμβανε διαρκώς την ίδια φράση αφότου ακινητοποιήθηκε: «Σκοτώστε με, σκοτώστε με».

Η στιγμή που οι επιβάτες εισέβαλαν στο πιλοτήριο

Σύμφωνα με την αφήγηση του Μουσάγεφ, όλα άρχισαν όταν οι επιβάτες αντιλήφθηκαν ότι το αεροσκάφος έχανε ξαφνικά ύψος. Αρχικά, αρκετοί πίστεψαν ότι επρόκειτο για αναταράξεις. Ωστόσο, η κατάσταση έγινε γρήγορα πιο ανησυχητική, όταν ακούστηκαν φωνές από το μπροστινό τμήμα του αεροπλάνου και μια γυναίκα άρχισε να φωνάζει «Μαχαίρι! Μαχαίρι!».

Ο 47χρονος σηκώθηκε αμέσως και μαζί με άλλους επιβάτες έσπευσε προς το πιλοτήριο. Τέσσερις άνδρες κατάφεραν να απομακρύνουν τον συγκυβερνήτη, να τον ακινητοποιήσουν στο πάτωμα και να του δέσουν τα χέρια και τα πόδια.

«Δεν έλεγε τίποτε άλλο. Μας παρακαλούσε: “Σκοτώστε με”», περιέγραψε ο ίδιος, αναφερόμενος στη συμπεριφορά του δράστη μετά την ακινητοποίησή του.

«Σώσε με, δεν θέλω να πεθάνω εδώ»

Την ίδια ώρα, ο κυβερνήτης Σμιτ Ματσάρ έδινε μάχη, έχοντας υποστεί σοβαρά τραύματα και χάσει μεγάλη ποσότητα αίματος. Όπως περιέγραψε ο Μουσάγεφ, ο πιλότος είχε τραυματιστεί σοβαρά στο χέρι, στον λαιμό και στο πίσω μέρος του κεφαλιού, ενώ το πιλοτήριο είχε γεμίσει αίματα.

Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασής του, ο κυβερνήτης διατηρούσε τις αισθήσεις του και ζητούσε απεγνωσμένα βοήθεια.

«Ήταν ακόμη στις αισθήσεις του και μου έλεγε: “Σώσε με. Δεν θέλω να πεθάνω εδώ”», ανέφερε ο επιβάτης.

Καθώς, σύμφωνα με την περιγραφή του, τα διαθέσιμα μέσα πρώτων βοηθειών δεν επαρκούσαν για την αντιμετώπιση της κατάστασης, οι επιβάτες επιστράτευσαν ό,τι είχαν στη διάθεσή τους, χρησιμοποιώντας κομμάτια υφάσματος για να περιορίσουν την αιμορραγία του τραυματισμένου πιλότου.

Η απότομη απώλεια ύψους και η αναγκαστική αλλαγή σχεδίων

Τα στοιχεία του Flightradar24 καταγράφουν την απότομη απώλεια ύψους του αεροσκάφους, το οποίο φέρεται να κατέβηκε περισσότερα από 14.000 πόδια σε διάστημα μικρότερο των 30 δευτερολέπτων, ενώ πετούσε πάνω από τη Σαουδική Αραβία.

Τελικά, μέλη εφεδρικού πληρώματος που βρίσκονταν στην πτήση ανέλαβαν τον έλεγχο του αεροσκάφους και κατάφεραν να το προσγειώσουν με ασφάλεια στο αεροδρόμιο της Ταμπούκ.

Ο Μουσάγεφ εκτίμησε ότι καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη των γεγονότων έπαιξε η απόφαση του τραυματισμένου κυβερνήτη να ανοίξει την πόρτα του πιλοτηρίου, δίνοντας στους επιβάτες τη δυνατότητα να παρέμβουν.

«Αν το πιλοτήριο είχε παραμείνει κλειδωμένο, πιθανότατα δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών τα κίνητρα της επίθεσης

Οι Αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, επιχειρώντας να διαπιστώσουν τι οδήγησε τον συγκυβερνήτη στην αποδιδόμενη επίθεση. Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται, μεταξύ άλλων, το ενδεχόμενο τρομοκρατικής ενέργειας, καθώς και το εάν υπήρχε προηγούμενος σχεδιασμός.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν αναφέρει ότι ο συγκυβερνήτης είναι υπήκοος του Ομάν. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ παραμένουν ανοιχτά τα ερωτήματα σχετικά με τα κίνητρα και τις ακριβείς συνθήκες του συμβάντος που έθεσε σε κίνδυνο τους 174 επιβαίνοντες.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, έκανε λόγο για χρήση τσεκουριού, το οποίο, όπως ανέφερε, αποτελεί μέρος του εξοπλισμού ασφαλείας που υπάρχει στα αεροσκάφη. Από την πλευρά τους, επιβάτες φέρονται να υποστηρίζουν ότι ο συγκυβερνήτης επιτέθηκε στον κυβερνήτη με μαχαίρι.

Εφόσον επιβεβαιωθεί η δεύτερη εκδοχή, ένα από τα βασικά ερωτήματα που θα πρέπει να απαντηθούν αφορά τον τρόπο με τον οποίο το συγκεκριμένο αντικείμενο θα μπορούσε να έχει εισέλθει στην καμπίνα του αεροσκάφους.

Τραμπ: Εξετάζονται πιθανές διασυνδέσεις με το Ιράν

Στο μεταξύ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ο συγκυβερνήτης να είχε σχέσεις με το Ιράν, χωρίς να παρουσιάσει δημόσια συγκεκριμένα στοιχεία που να τεκμηριώνουν έναν τέτοιο ισχυρισμό.

Κατά τη διάρκεια δηλώσεών του στον Λευκό Οίκο, την Πέμπτη, ο Αμερικανός πρόεδρος ρωτήθηκε εάν είχε ενημερωθεί για πιθανές διασυνδέσεις του πιλότου που φέρεται να εμπλέκεται στην επίθεση με την Τεχεράνη.

«Θα έλεγα ότι η απάντηση, με βάση όσα ακούω, είναι ναι, αλλά το εξετάζουμε αυτή τη στιγμή», απάντησε ο Τραμπ.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο αμερικανικής αντίδρασης σε περίπτωση που αποδειχθεί εμπλοκή του Ιράν, προειδοποίησε με σκληρά αντίποινα.

«Ω, θα δεχθούν πλήγμα, πολύ σκληρό, μην ανησυχείτε», δήλωσε χαρακτηριστικά, επαναλαμβάνοντας στη συνέχεια: «Ρωτήστε τους απλά. Ξέρουν τι συνέβη. Θα δεχθούν πολύ σκληρό πλήγμα».

Νετανιάχου: Αναφορές για ριζοσπαστικοποίηση του συγκυβερνήτη

Το Ισραήλ εξετάζει το περιστατικό υπό το πρίσμα ενδεχόμενης τρομοκρατικής ενέργειας, ενώ ο Μπενιαμίν Νετανιάχου υποστήριξε ότι τις επόμενες ημέρες ενδέχεται να προκύψουν περισσότερα στοιχεία για πιθανές σχέσεις του συγκυβερνήτη με το Ιράν.

Αναφερόμενος στον συγκυβερνήτη, ο οποίος φέρεται να είναι από το Ομάν, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ισχυρίστηκε ότι είχε υποστεί «ισλαμιστική ριζοσπαστική κατήχηση».

Μιλώντας στην εκπομπή «Fox & Friends», ο Νετανιάχου περιέγραψε τη συμπεριφορά που, σύμφωνα με τον ίδιο, επέδειξε ο συγκυβερνήτης κατά τη διάρκεια του περιστατικού. Όπως υποστήριξε, φώναζε προς το πλήρωμα «σκοτώστε με», συμπεριφορά την οποία συνέδεσε με αυτοκτονικές τάσεις.

«Είναι λοιπόν σαφές ότι είχε αυτοκτονικές τάσεις (…) Είναι σαφές ότι σκόπευε να προκαλέσει τη συντριβή του αεροπλάνου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ισραηλινές πηγές επικαλέστηκαν στοιχεία που, σύμφωνα με τις ίδιες, υποδεικνύουν ότι ο συγκυβερνήτης είχε ριζοσπαστικοποιηθεί το τελευταίο διάστημα. Στις ίδιες αναφορές γίνεται λόγος και για αναρτήσεις με αντισημιτικό περιεχόμενο στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τα κίνητρα της επίθεσης, η προέλευση του αντικειμένου που χρησιμοποιήθηκε και οι ενδεχόμενες διασυνδέσεις του συγκυβερνήτη εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο διερεύνησης, ενώ οι σχετικοί ισχυρισμοί αναμένουν επιβεβαίωση από τα αρμόδια στοιχεία της έρευνας.