Ο πιλότος που μαχαίρωσε τον κυβερνήτη του αεροσκάφους στην πτήση Flydubai με προορισμό το Τελ Αβίβ την περασμένη Τετάρτη, είχε απομακρυνθεί από προηγούμενη θέση εργασίας του στον εθνικό αερομεταφορέα του Ομάν (τόπος καταγωγής του) πέρυσι, λόγω ανησυχιών για τις ακραίες απόψεις του.

Στα προφίλ του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εντοπίστηκαν εξτρεμιστικές απόψεις, μισογυνιστικές αναρτήσεις και άλλα ευρήματα, τα οποία βρίσκονται στο μικροσκόπιο της έρευνας.

Σύμφωνα με το CNN, ο συγκυβερνήτης της πτήσης είναι υπήκοος Ομάν και ονομάζεται Χαμάμ αλ Χαμάμι. Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Σαουδικής Αραβίας κατονόμασαν επίσης τον αλ Χαμάμι. Γεννήθηκε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα από πατέρα από το Ομάν και μητέρα από τη Συρία, και έχει περάσει αρκετά χρόνια της ζωής του στα ΗΑΕ.

Το προφίλ του στο LinkedIn με το όνομα Χαμάμ αλ Χαμάμι αναφέρει ότι εργάστηκε στην Oman Air για επτά χρόνια, αποχωρώντας τον Φεβρουάριο του 2025, πριν ενταχθεί στη Royal Air Maroc τον Ιούνιο του 2025 και αναχωρήσει τον Ιανουάριο του 2026. Η σελίδα δεν έκανε καμία αναφορά στη Flydubai. Μία από τις πηγές του CNN επιβεβαίωσε ότι το προφίλ ανήκει στον πιλότο της Flydubai που εμπλέκεται στο περιστατικό της Τετάρτης. Το προφίλ έχει έκτοτε διαγραφεί και το CNN έχει επικοινωνήσει με το LinkedIn για σχόλιο.

Η δεύτερη πηγή του αμερικανικού CNN, ένας διπλωμάτης από την περιοχή, δήλωσε ότι ο δράστης απομακρύνθηκε από την πτητική εκπαίδευση λόγω ανησυχιών για τις ριζοσπαστικές του απόψεις και του ανατέθηκε άλλος ρόλος στον εθνικό αερομεταφορέα του Ομάν.

Την Πέμπτη, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι εκτιμάται πως ο ύποπτος έχει υποστεί «ριζοσπαστική ισλαμιστική κατήχηση».

Παράλληλα, ένας Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο αλ Χαμάμι εργαζόταν στη Flydubai για μόλις οκτώ μήνες.

Οι αποκαλύψεις αυτές εγείρουν ανησυχίες σχετικά με τη σημασία των ελέγχων ιστορικού στις προσλήψεις στον τομέα των αερομεταφορών. Το CNN έχει επικοινωνήσει με την Oman Air, τη Royal Air Maroc και το γραφείο Τύπου της κυβέρνησης του Ντουμπάι για σχολιασμό. Η Flydubai δήλωσε ότι δεν μπορεί να προβεί σε κανένα σχόλιο όσο το περιστατικό παραμένει υπό διερεύνηση.

Οι ακραίες αναρτήσεις που εντοπίστηκαν στο προφίλ του

Μόνο δύο αναρτήσεις είχαν γίνει στο προφίλ του στο LinkedIn, και οι δύο δημοσιεύτηκαν την Τετάρτη, περίπου εννέα ώρες μετά το περιστατικό. Παραμένει ασαφές ποιος δημοσίευσε τις αναρτήσεις ή αν ήταν προγραμματισμένες εκ των προτέρων.

Η πρώτη ανάρτηση περιλάμβανε μια σειρά από βίντεο που είχαν τραβηχτεί στο πιλοτήριο ενός αεροσκάφους Boeing 737 Max. Υπενθυμίζουμε πως το αεροσκάφος που πραγματοποίησε εκτροπή στη Σαουδική Αραβία την Τετάρτη ήταν ένα Boeing 737 Max 8 της Flydubai.

Σε ένα από τα βίντεο, το οποίο το CNN εντόπισε γεωγραφικά στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι, το άτομο που τραβάει το βίντεο κάνει ζουμ σε ένα αεροπλάνο που ανήκει στην ισραηλινή αεροπορική εταιρεία El Al.

Η οθόνη του πιλοτηρίου έδειχνε τον αριθμό της πτήσης (OMA624) και την ημερομηνία, 11 Οκτωβρίου 2023. Ο αριθμός πτήσης αντιστοιχεί σε μια πτήση που συνήθως εκτελεί το δρομολόγιο Ντουμπάι – Μουσκάτ. Η ημερομηνία συμπίπτει με την περίοδο που εργαζόταν στην Oman Air.

Σε άλλα αποσπάσματα του βίντεο, φαίνονται περισσότερα αεροπλάνα της El Al, καθώς και ένα της Arkia, μιας άλλης ισραηλινής αεροπορικής εταιρείας.

Το βίντεο τελειώνει με μια φωτογραφία του Αϊμάν αλ Ζαουάχρι, ο οποίος ηγήθηκε της Αλ Κάιντα μετά τον θάνατο του Οσάμα Μπιν Λάντεν, και μια φωτογραφία του Χουμάμ Χαλίλ Αμπού-Μουλάλ αλ Μπαλάουι, ο οποίος σκότωσε εννέα ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων επτά Αμερικανών αξιωματούχων και συνεργατών της CIA, σε επίθεση το 2009, και ήταν οπαδός επίσης της Αλ Κάιντα.

Η δεύτερη ανάρτηση περιλαμβάνει μια εικόνα που δημιουργήθηκε από τεχνητή νοημοσύνη (AI) και απεικονίζει τους τρεις ιερότερους τόπους του Ισλάμ, τη Μέκκα, τη Μεδίνα και την Ιερουσαλήμ, να συνδέονται με ένα συνεχόμενο φωτεινό μονοπάτι. Ένα προκλητικό ποίημα που απαγγέλλεται στο βάθος μιλά για την απόρριψη της ταπείνωσης, την απουσία του φόβου για τον θάνατο και την υπεράσπιση της αξιοπρέπειας.

Η σελίδα του αλ Χαμάμι στο LinkedIn ανέφερε ότι σπούδασε στο Buckinghamshire New University της Αγγλίας. Μια πηγή από το πανεπιστήμιο επιβεβαίωσε στο CNN ότι ένας άνδρας με αυτό το όνομα είχε ολοκληρώσει ένα τριετές πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, αποφοιτώντας με πτυχίο στη διοίκηση αερομεταφορών το 2023.

Τα ίδια δύο βίντεο αναρτήθηκαν περίπου την ίδια ώρα σε έναν λογαριασμό στο Instagram με το ίδιο όνομα και τις ίδιες φωτογραφίες, πριν διαγραφεί και αυτός ο λογαριασμός. Το CNN έχει επικοινωνήσει με τη Meta για σχολιασμό.

«Κατεστραμμένες γυναίκες»

Μια ανάλυση του CNN στον διαγραμμένο λογαριασμό του αλ Χαμάμι στο Twitter τον αναδεικνύει ως βαθιά θρησκευόμενο και μισογύνη.

Σε διαγραμμένες αυτές αναρτήσεις, ο αλ Χαμάμι συζητούσε τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε η μητέρα του στο να του βρει μια υποψήφια σύζυγο η οποία θα δεχόταν τους όρους του: να φοράει νικάμπ (κάλυμμα προσώπου) και να σταματήσει να εργάζεται μετά τον γάμο.

«Όλες αρνήθηκαν. Τότε η μητέρα μου τους είπε: “Ο γιος μου είναι πιλότος”, και ξαφνικά όλες συμφώνησαν», ανέφερε η ανάρτηση από τον Φεβρουάριο του 2022.

Στα δημοσιεύματα που έκανε σημειώνεται επίσης ότι ήταν κατά των εργασιακών χώρων όπου συνυπάρχουν άνδρες και γυναίκες, υποστηρίζοντας ότι αποτελεί διαφθορά για τις γυναίκες.

«Πόσα αξιοσέβαστα, θρησκευόμενα κορίτσια έχουν καταστραφεί σε μικτά εργασιακά περιβάλλοντα και έχουν πέσει θύματα χειραγώγησης;» ανέφερε μια ανάρτηση από τον Ιανουάριο του 2022.

Τα σχεδόν 3.000 διαγραμμένα tweets, που δημοσιεύτηκαν μεταξύ 2021 και 2022, αναλύθηκαν και ταξινομήθηκαν χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο σημασιολογικής αναζήτησης τεχνητής νοημοσύνης.

Έρευνες για διασυνδέσεις με την τρομοκρατία

Τα ερωτήματα πληθαίνουν σχετικά με το πώς επετράπη σε έναν πολίτη του Ομάν, μιας χώρας που δεν αναγνωρίζει το Ισραήλ, να υπηρετήσει ως πιλότος σε πτήση προς το Τελ Αβίβ, παρά τα αυστηρά μέτρα ασφαλείας των αερομεταφορών του Ισραήλ.

Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στο CNN την Τετάρτη ότι αρκετές ισραηλινές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων της Shin Bet, της Mossad, του στρατού και του Υπουργείου Μεταφορών, ερευνούν το πώς ο πιλότος από το Ομάν κατέληξε να είναι μέλος του πληρώματος της πτήσης.

Την περασμένη Πέμπτη, ο γενικός Εισαγγελέας των ΗΑΕ ξεκίνησε έρευνα για το κατά πόσον η επίθεση συνδέεται με «τρομοκρατική δραστηριότητα» και αν περιλάμβανε οποιονδήποτε «προηγούμενο σχεδιασμό ή καθοδήγηση», όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων WAM.

Σημειώνεται πως οι Αρχές των ΗΑΕ έχουν δικαιοδοσία να ερευνήσουν το περιστατικό επειδή το αεροσκάφος είναι εγγεγραμμένο στη χώρα, και η νομοθεσία των ΗΑΕ εφαρμόζεται σε εγκλήματα που διαπράττονται στα αεροσκάφη της ακόμη και όταν αυτά συμβαίνουν εκτός της επικράτειας της χώρας.

Ο Νετανιάχου με τη σειρά του δήλωσε στον Jim Sciutto του CNN αργά την Τετάρτη ότι ο δράστης ανακρίθηκε στη Σαουδική Αραβία, όπου εκτράπηκε το αεροπλάνο, με τη συμμετοχή του Ισραήλ στην έρευνα.

«Μίλησα με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ, και συμφώνησε ότι το Ισραήλ θα συμμετάσχει στις ανακρίσεις», είπε χαρακτηριστικά.