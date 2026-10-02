Νέα βίντεο που έρχονται στο φως δείχνουν τις στιγμές πανικού και τρόμου που εκτυλίχθηκαν στο αεροσκάφος της πτήσης 1073 της Flydubai, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Ντουμπάι – Τελ Αβίβ. Τα πλάνα αποτυπώνουν την αναστάτωση που επικράτησε λίγα λεπτά μετά την αποτροπή απόπειρας αεροπειρατείας, η οποία φέρεται να θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και στη συντριβή του αεροσκάφους.

Στο βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το ειδησεογραφικό δίκτυο Channel 12, το οποίο τραβήχτηκε από θέση κοντά στο πιλοτήριο, ακούγονται επιβάτες να φωνάζουν στα αγγλικά και τα εβραϊκά. «Προσπάθησε να ρίξει το αεροπλάνο», λέει ένας από αυτούς, αναφερόμενος στον Ομανό συγκυβερνήτη που φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι στον Ινδό κυβερνήτη. Την ίδια ώρα, άλλοι επιβάτες φωνάζουν «βγάλτε τον έξω», με κατεύθυνση το πιλοτήριο, ενώ ακούγονται επανειλημμένες προτροπές προς όσους βρίσκονται στην καμπίνα να καθίσουν στις θέσεις τους.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, το αεροσκάφος έχασε απότομα ύψος. Ο Γιανίβ Χαγιούν, υδραυλικός στο επάγγελμα, ήταν μεταξύ εκείνων που συνέβαλαν στην είσοδο στο πιλοτήριο και στην ακινητοποίηση του συγκυβερνήτη. Στη συνέχεια, κατάφερε να σταθεροποιήσει το αεροσκάφος, δίνοντας τη δυνατότητα σε δύο ακόμη πιλότους της flydubai, οι οποίοι ταξίδευαν ως επιβάτες με πολιτικά ρούχα, να αναλάβουν τον έλεγχο και να οδηγήσουν το αεροπλάνο σε ασφαλή προσγείωση.

Έπειτα από μια σύντομη διακοπή στην καταγραφή, στο βίντεο ακούγονται αλλεπάλληλες εκκλήσεις για την παρουσία γιατρού ή πιλότου. Τότε, ο Ισραηλινός οδοντίατρος Δρ. Σότα Μουσαγιέφ κατευθύνεται προς το μπροστινό τμήμα του αεροσκάφους, προκειμένου να προσφέρει ιατρική βοήθεια. Ωστόσο, από τα πλάνα δεν διευκρινίζεται σε ποιον παρέχει τις πρώτες βοήθειες.

Οι φωνές και η αναστάτωση συνεχίζονται, με επιβάτες να ζητούν από τους υπόλοιπους να παραμείνουν καθισμένοι. Κάποια στιγμή, ένας άνδρας ρωτά στα εβραϊκά αν υπάρχει άλλος πιλότος μέσα στο αεροπλάνο, με κάποιον να απαντά πως πράγματι υπάρχει.

Αιμόφυρτος στο πάτωμα ο κυβερνήτης

Στη συνέχεια, η κάμερα καταγράφει τον κυβερνήτη Σμιτ Ματσχάρ τραυματισμένο και αιμόφυρτο στο δάπεδο, έξω από το πιλοτήριο. Σύμφωνα με όσα περιγράφονται, νωρίτερα είχε καταφέρει να ξεκλειδώσει την πόρτα του πιλοτηρίου, συμβάλλοντας καθοριστικά στην αντιμετώπιση του περιστατικού και στην προστασία των 180 επιβαινόντων.

Ο ίδιος ακούγεται να περιγράφει την επίθεση, λέγοντας ότι ο συγκυβερνήτης τον χτύπησε επανειλημμένα. Όπως εξηγεί, μπορεί ακόμη να κινήσει το τραυματισμένο χέρι του, ωστόσο αδυνατεί πλέον να σφίξει τη γροθιά του.

Σε μικρή απόσταση βρίσκεται και ο τραυματισμένος συγκυβερνήτης, με τη στολή του επίσης γεμάτη αίματα, ενώ μέλη του πληρώματος παραμένουν γύρω του. «Αυτός είναι που ήθελε να μαχαιρώσει τον πιλότο», ακούγεται να λέει αρχικά ένας άνδρας στα εβραϊκά, για να διορθώσει αμέσως μετά τα λόγια του: «Αυτός είναι που τον μαχαίρωσε, όχι που ήθελε να τον μαχαιρώσει».

Η αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία

Η καταγραφή συνεχίζεται και μετά την αναγκαστική προσγείωση του αεροσκάφους στη Σαουδική Αραβία. Στα πλάνα διακρίνονται διασώστες να παρέχουν τις πρώτες βοήθειες στον τραυματισμένο κυβερνήτη, ο οποίος βρίσκεται πάνω σε υπερυψωμένη πλατφόρμα, έξω από την έξοδο του αεροπλάνου.

Την ίδια ώρα, από το εσωτερικό της καμπίνας ακούγονται επιβάτες να ρωτούν πού βρίσκεται η αστυνομία, ενώ επιμένουν ότι ο συγκυβερνήτης πρέπει να παραμείνει μέσα στο αεροσκάφος μαζί τους.

Σε διαφορετικό βίντεο που καταγράφηκε από επιβάτη άλλης πτήσης της flydubai, αποτυπώνεται η στιγμή που το αεροσκάφος προσγειώνεται με ασφάλεια στη Σαουδική Αραβία, ολοκληρώνοντας το δραματικό περιστατικό.