Συνεχίζονται οι διαμαρτυρίες των φοιτητών υπέρ της Παλαιστίνης στο πανεπιστήμιο Κολούμπια, στη Νέα Υόρκη των ΗΠΑ. Την περασμένη Παρασκευή, 10 Μαΐου, απόφοιτοι φόρεσαν χειροπέδες και σήκωσαν πλακάτ υπέρ των Παλαιστινίων, ενώ μία απόφοιτη έσκισε το πτυχίο της πάνω στο βήμα της τελετής ορκωμοσίας.

Οι φοιτητές καταγράφηκαν από κάμερα τη στιγμή που ανεβαίνουν στην εξέδρα για να παραλάβουν τα πτυχία τους, κατά τη διάρκεια τελετών ορκωμοσίας που περιορίστηκαν σημαντικά μετά από εβδομάδες διαδηλώσεων σε πανεπιστημιουπόλεις των ΗΠΑ για την κατάσταση στη Γάζα.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, απόφοιτες ανέβαιναν στο βήμα επιλέγοντας έναν συμβολικό τρόπο για να διαδηλώσουν την εναντίωσή τους στη συνεργασία του πανεπιστημίου τους με ισραηλινές επιχειρήσεις και να διαμαρτυρηθούν για τον θάνατο άμαχων Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας.

Columbia University graduate rips up her diploma on stage in protest of Columbia University’s alleged “complicity in the ongoing genocide in Gaza.”

🇺🇸🇮🇱 https://t.co/vbfL4HF9G6

— Visegrád 24 (@visegrad24) May 13, 2024