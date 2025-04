Νέες αποκαλύψεις βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τις συνθήκες θανάτου του Τζιν Χάκμαν και της συζύγου του Μπέτσι Αρακάουα, δύο μήνες αφότου βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους στο Νέο Μεξικό.

Ο 95χρονος ηθοποιός και η 65χρονη σύζυγός του βρέθηκαν νεκροί στις 26 Φεβρουαρίου, όταν το προσωπικό ασφαλείας είδε τα πτώματά τους από ένα παράθυρο και ειδοποίησε τις αρχές.

Ως πρώτη αιτία θανάτου θεωρήθηκε η δηλητηρίαση από μονοξείδιο του άνθρακα, δεδομένου ότι βρέθηκε νεκρός και ένας από τους σκύλους τους. Ωστόσο αυτή η εκδοχή αποκλείστηκε αργότερα.

Το ζευγάρι εντοπίστηκε νεκρό, σε ξεχωριστά δωμάτια της έπαυλής τους, αξίας 3,3 εκατομμυρίων δολαρίων.

Οι ερευνητές αρχικά έκριναν τους θανάτους ως ύποπτους, αλλά σημείωσαν ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις εισβολής.

Η αστυνομία πιστεύει ότι ο αείμνηστος ηθοποιός πέθανε γύρω στις 18 Φεβρουαρίου από σοβαρή καρδιακή νόσο, με την προχωρημένη νόσο Αλτσχάιμερ να αποτελεί επιβαρυντικό παράγοντα, ενώ η σύζυγός του Μπέτσι πέθανε στις 12 Φεβρουαρίου από χανταϊό.

Αποκαλυπτικά είναι τα αρχεία του Τμήματος Δημόσιας Υγείας του Νέου Μεξικού γύρω από τον θάνατο του ηθοποιού και της συζύγου του.

Σε οκτώ ανεξάρτητα μέρη της ιδιοκτησίας του ηθοποιού βρέθηκαν νεκρά τρωκτικά και φωλιές, όπως έδειξε η περιβαλλοντική αξιολόγηση της έκτασης, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 5 Μαρτίου.

Gene Hackman’s New Mexico property was a ‘breeding ground’ for hantavirus that killed his wife Betsy Arakawa https://t.co/DZNT69uHJh

— Daily Mail US (@DailyMail) April 15, 2025