«Ανεύθυνη και επικίνδυνη» χαρακτήρισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τη συμπεριφορά της Ρωσίας, με αφορμή δύο νέα περιστατικά που σημειώθηκαν στη Δανία και τη Λιθουανία.

«Για άλλη μια φορά, η Ευρώπη βρέθηκε αντιμέτωπη με την ανεύθυνη και επικίνδυνη συμπεριφορά της Ρωσίας», ανέφερε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, αναφερόμενη στην εκτόξευση φωτοβολίδων από ρωσικό πολεμικό πλοίο προς δανικό στρατιωτικό ελικόπτερο, καθώς και στην είσοδο μη επανδρωμένου αεροσκάφους στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας, το οποίο στη συνέχεια καταστράφηκε από μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με τις δανικές ένοπλες δυνάμεις, η ρωσική φρεγάτα εκτόξευσε δύο φωτοβολίδες προς ελικόπτερο τύπου Fennec, το οποίο πραγματοποιούσε «αποστολή ρουτίνας» σε διεθνή ύδατα, ανοικτά των δανικών ακτών, με αντικείμενο τη φωτογράφιση του ρωσικού πλοίου.

Η πρόεδρος της Κομισιόν υπογράμμισε ότι τα δύο περιστατικά «δεν είναι μεμονωμένα», αλλά αποτελούν, όπως σημείωσε, «μέρος ενός ευρύτερου μοτίβου ρωσικής επιθετικότητας και πρόκλησης κατά της Ευρώπης», που «δοκιμάζει την ετοιμότητα και την αποφασιστικότητά μας».

«Η Ρωσία θα διαπιστώσει ότι η αποφασιστικότητά μας ενισχύεται διαρκώς», τόνισε η Φον ντερ Λάιεν, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η ΕΕ ενισχύει τη συλλογική της αποτροπή και άμυνα «σε συνεργασία με το ΝΑΤΟ». «Παράλληλα, εντείνουμε την πίεση προς τη Ρωσία», πρόσθεσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.