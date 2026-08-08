Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαιρέτισε την έγκριση, από τη Γερουσία των ΗΠΑ, των σαρωτικών κυρώσεων στον ενεργειακό τομέα της Ρωσίας, ένα μέτρο που προωθούσε ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ, ο οποίος απεβίωσε αιφνιδίως τον περασμένο μήνα.

«Μετά το 21ο πακέτο (κυρώσεων) της ΕΕ (σε βάρος της Ρωσίας), χαιρετίζω την έγκριση του Νόμου Γκράχαμ από τη Γερουσία των ΗΠΑ», έγραψε στην πλατφόρμα Χ.

Coming on the back of the EU’s 21st package, I welcome the US Senate’s adoption of the Graham Bill. It honours a fierce believer in the power of coordinated sanctions to weaken Russia’s war machine. From Russian oligarchs to energy exports and the shadow fleet, every source of… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 7, 2026

«Από κοινού, ας στερέψουμε τα μέσα που διαθέτει η Ρωσία για να συνεχίζει έναν πόλεμο τον οποίο δεν μπορεί να κερδίσει. Με σκληρές, συμπληρωματικές κυρώσεις, η Ευρώπη και οι ΗΠΑ μπορούν και πάλι να δείξουν τι μπορούν να επιτύχουν οι ιστορικοί εταίροι όταν ενεργούν μαζί», πρόσθεσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.