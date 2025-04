Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου, ανακοίνωσε την Πέμπτη η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Αυτή η συμφωνία θα ενισχύσει τις διμερείς μας σχέσεις και θα συμβάλει στην ευημερία της ευρύτερης περιοχής», έγραψε η Φον ντερ Λάιεν στο «Χ», μετά την επικοινωνία της με τον Πρόεδρο και Σεϊχη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν, να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου.

His Highness @MohamedBinZayed and I just decided to launch negotiations on an EU–UAE free trade agreement.

This agreement will strengthen our bilateral relations and contribute to the prosperity of the broader region.

