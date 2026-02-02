Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, τόνισε σήμερα ότι η Ευρώπη θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία, ενώ παράλληλα η πίεση στη Ρωσία πρέπει να ενταθεί.

Η δήλωσή της έγινε μετά την τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό Πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενόψει των επικείμενων ειρηνευτικών συνομιλιών.

«Η Ρωσία συνεχίζει να πλήττει αθώους πολίτες και βασικές υποδομές, ενώ ο πόλεμος συνεχίζεται για τέταρτο χρόνο», ανέφερε η Φον ντερ Λάιεν.

Πρόσθεσε ότι πολύ σύντομα η ΕΕ θα παρουσιάσει το 20ό πακέτο κυρώσεων, με στόχο να πιέσει τη Ρωσία να προσέλθει στις διαπραγματεύσεις με πραγματική πρόθεση για ειρήνη.

Τόνισε ακόμη ότι η υποστήριξη προς την Ουκρανία δεν θα αλλάξει.