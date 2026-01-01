«Καθώς ξεκινάμε το νέο έτος 2026, μπορείτε να βασίζεστε σε εμένα και την ομάδα μου ότι θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε αδιάκοπα για να κάνουμε την Ευρώπη πιο δυνατή», τονίζει στο μήνυμά της για την έλευση του νέου έτους η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αναφερόμενη στον πόλεμο της Ουκρανίας σημειώνει ότι «Από τα βάθη της καρδιάς μου, η ευχή μου για το 2026 είναι η ειρήνη. Μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη για την Ουκρανία».

As we start the New Year 2026, you can count on me and my team to continue working relentlessly to make Europe stronger. Stronger at home, by fully mobilising Europe’s extraordinary potential for competitiveness and innovation in a world that is changing faster than ever.… pic.twitter.com/RXNdbVPmCZ — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 31, 2025

Η ανάρτηση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

