Η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζει ένα νέο εργαλείο που θα της επιτρέψει να κλείσει “γρήγορα και αποτελεσματικά” την πρόσβαση στην εσωτερική της αγορά, σε περίπτωση εμπορικής σύγκρουσης με τρίτη χώρα, επιβεβαίωσε σήμερα η πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Οι Βρυξέλλες αντλούν έμπνευση από μια κοινή πρόταση της Γαλλίας και της Γερμανίας, η οποία στοχεύει στην ενίσχυση του αμυντικού οπλοστασίου της ΕΕ, σε περίπτωση εμπορικής σύγκρουσης με την Κίνα.

«Βασιζόμενοι σε αυτή τη γαλλογερμανική πρόταση, θα αναπτύξουμε ένα νέο εργαλείο που θα επιτρέπει την ανάληψη δράσης γρήγορα και αποτελεσματικά, προς όφελος της ΕΕ, κλείνοντας την πρόσβαση στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου μετά τη σύνοδο κορυφής των 27 στις Βρυξέλλες.

Επιπλέον, αυτό το νέο μέτρο δεν θα εμποδίσει την ΕΕ να χρησιμοποιήσει “εφόσον κρίνεται απαραίτητο” τα άλλα της εργαλεία εμπορικής άμυνας, προειδοποίησε.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν χαιρέτισε «μια πραγματική γαλλογερμανική σύγκλιση, η οποία κατέστησε δυνατή την επίτευξη πολύ συγκεκριμένης προόδου, όπως και μια αλλαγή στην εμπορική πολιτική, απέναντι σε αυτό τον αθέμιτο ανταγωνισμό».

Όπως δήλωσε, ο νέος προσανατολισμός της ΕΕ αντικατοπτρίζει “μια πολύ πιο πραγματιστική εμπορική πολιτική και η οποία δέχεται να προστατεύσει τους τομείς της, τους οικονομικούς της παράγοντες απέναντι στον αθέμιτο ανταγωνισμό” από την Κίνα και άλλες χώρες.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς χαιρέτισε το γεγονός ότι το μέτρο υποστηρίχθηκε “ομόφωνα και ανεπιφύλακτα” από τους 27.

Από την πλευρά του, το Πεκίνο επανέλαβε σήμερα την έκκλησή του προς την ΕΕ να “απόσχει από την υιοθέτηση μέτρων προστατευτισμού και που εισάγουν διακρίσεις” σε βάρος κινεζικών εταιριών, σύμφωνα με εκπρόσωπο του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών.

Ο γαλλογερμανικός μηχανισμός θα μπορούσε να επιτρέψει στις Βρυξέλλες να δράσουν μέσα σε λίγες ημέρες για να απαγορεύσουν τις εισαγωγές από χώρες που βρίσκονται σε εμπορικό πόλεμο με την ΕΕ, εκτός εάν τα 27 κράτη μέλη αποφασίσουν να αντιταχθούν σε αυτό με ειδική πλειοψηφία.

Η πρόταση διατυπώθηκε εν μέσω αυξανόμενης έντασης μεταξύ Βρυξελλών και Πεκίνου, καθώς το εμπορικό έλλειμμα της ΕΕ με την Κίνα έχει εκτοξευθεί, φθάνοντας ήδη από πέρυσι περίπου το ένα δισεκατομμύριο ευρώ ημερησίως.

Οι Ευρωπαίοι αποδίδουν το γεγονός αυτό, σε μεγάλο βαθμό, στις αθέμιτες πρακτικές της Κίνας, με την πλεονάζουσα βιομηχανική παραγωγική ικανότητα που τροφοδοτείται από σημαντικές επιδοτήσεις, κάτι που απειλεί ολόκληρους βιομηχανικούς κλάδους στην Ευρώπη, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία και η χημική βιομηχανία.

Το Πεκίνο δέχτηκε να περιορίσει σε 350.000 τον αριθμό των υβριδικών οχημάτων που εξάγει στην ΕΕ κάθε χρόνο, στο πλαίσιο συμφωνίας που επιτεύχθηκε μεταξύ Πεκίνου και Βρυξελλών με στόχο τη φιλική επίλυση της σινο-ευρωπαϊκής εμπορικής κρίσης.

Μεταναστευτικό: Νέο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αντιμετώπισης Κρίσεων – Ενίσχυση της διαχείρισης και της προστασίας των εξωτερικών συνόρων

Την πρόταση για τη δημιουργία ενός νέου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αντιμετώπισης Κρίσεων στο μεταναστευτικό παρουσίασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε την ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, υιοθετώντας την ελληνική πρόταση για τη δημιουργία έκτακτου μηχανισμού αντιμετώπισης μεταναστευτικών κρίσεων.

Όπως εξήγησε η κ. φον ντερ Λάιεν, «πρέπει να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι για κρίσεις στα εξωτερικά μας σύνορα», επισημαίνοντας ότι «τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται φαινόμενα κράτη και μη κρατικοί φορείς να οργανώνουν σκόπιμα αιφνίδιες μαζικές μετακινήσεις ανθρώπων, με σαφή στόχο να κατακλύσουν τις αρχές, να προκαλέσουν πανικό και, πάνω απ’ όλα, να μας διχάσουν».

Η ίδια υπογράμμισε ότι «τέτοιες καταστάσεις συνιστούν έκτακτη ανάγκη και απαιτούν ένα ειδικό εργαλείο αντιμετώπισης κρίσεων. Γι’ αυτό η Επιτροπή θα προτείνει ένα νέο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης». Το πλαίσιο αυτό θα εξοπλίσει τα κράτη μέλη με τα απαραίτητα μέσα, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται γρήγορα σε σοβαρές απειλές στα εξωτερικά σύνορα και να προστατεύουν την εσωτερική ασφάλεια. Η κ. φον ντερ Λάιεν έστειλε σαφές μήνυμα, τονίζοντας πως «θα υπερασπιζόμαστε πάντοτε τις αξίες μας και τα θεμελιώδη δικαιώματα, αλλά δεν θα συμβιβαστούμε ποτέ όσον αφορά την προστασία των συνόρων μας».

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρθηκε και σε δύο ακόμη προτεραιότητες για το μεταναστευτικό, δίνοντας έμφαση στην πλήρη εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το ‘Ασυλο, καθώς και στην ενίσχυση της διαχείρισης και της προστασίας των εξωτερικών συνόρων μέσω της ενίσχυσης της Frontex, «παρέχοντάς της τη δυνατότητα να στηρίζει τα κράτη μέλη όποτε και όπου χρειάζεται».

Τέλος, αναφερόμενος στο μεταναστευτικό και στις διαφωνίες που υπήρξαν μεταξύ των ηγετών, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, τόνισε ότι «η μετανάστευση εξακολουθεί να αποτελεί ένα ιδιαίτερα πολιτικό ζήτημα, στο οποίο υπάρχουν διαφορετικές πολιτικές προσεγγίσεις, τις οποίες όλοι γνωρίζετε».

EE για την Ουκρανία: «Η στήριξή μας έχει μεγαλύτερη σημασία από ποτέ»

«Η στήριξή μας έχει μεγαλύτερη σημασία από ποτέ, καθώς η Ρωσία δοκιμάζει τις αντοχές της Ουκρανίας και θέτει σε κίνδυνο την οικονομία της», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μετά το τέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Η ίδια αναφέρθηκε στην οικονομική στήριξη προς την Ουκρανία, λέγοντας πως έχει δύο πτυχές, την τρέχουσα και εκείνη της επόμενης χρονιάς. «Στον τομέα της άμυνας, επιταχύνουμε τη στήριξη για την κάλυψη των πιο επειγουσών αναγκών της Ουκρανίας. Έχουμε εκταμιεύσει σχεδόν 16 δις. ευρώ στο πλαίσιο του αμυντικού σκέλους του δανείου και συνεχίζουμε να στηρίζουμε τον ουκρανικό προϋπολογισμό», ανέφερε. Παράλληλα, τόνισε ότι έως το τέλος του έτους μπορούν να εκταμιευθούν επιπλέον 17 δις. ευρώ «υπό την προϋπόθεση, φυσικά, ότι η Ουκρανία θα υλοποιήσει τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις».

Η ίδια τόνισε ότι, αυτή τη στιγμή, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της αντιπροσωπεύουν το 80% της εξωτερικής βοήθειας προς την Ουκρανία, επισημαίνοντας πως θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν ηγετικό ρόλο, «αλλά χρειαζόμαστε επειγόντως και τη συμβολή άλλων εταίρων». Παράλληλα, όπως δήλωσε, βρίσκονται σε διαβουλεύσεις με την Ουκρανία και τις ΗΠΑ σχετικά με τους τρόπους τερματισμού του πολέμου.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα από την πλευρά του, είπε ότι η συζήτηση για την Ουκρανία «είναι σε συνάρτηση με τη δική μας ασφάλεια και άμυνα. Στην πραγματικότητα, τα δύο ζητήματα είναι αλληλένδετα», ενώ επισήμανε πως οι ηγέτες «συμφώνησαν να αντιμετωπίσουν τις πρόσθετες χρηματοδοτικές ανάγκες της Ουκρανίας για το 2027».