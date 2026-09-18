Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε χθες Πέμπτη πως η ΕΕ θα εκταμιεύσει 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Η επικεφαλής της Κομισιόν ενημέρωσε μέσω Χ σχετικά με τη νέα πρωτοβουλία, ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

I just had a phone call with President @ZelenskyyUa. Tomorrow we will disburse €3.3 billion for missile and drones in Ukraine. Full read-out ↓https://t.co/UYDT9vn3zC — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 17, 2026

Σε ανάρτησή του στο Telegram, ο πρόεδρος της Ουκρανίας δεν έκανε την παραμικρή αναφορά στη νέα εκταμίευση από την ΕΕ. Χαρακτήρισε όμως «πολύ παραγωγική» τη συζήτηση με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ανέφερε πως οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν σε «βήματα ζωτικής σημασίας για την ανθεκτικότητα της άμυνάς μας», συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων χρηματοδότησης.