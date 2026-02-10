Η Ευρώπη πρέπει να υπερασπίζεται τα στρατηγικά της συμφέροντα και να ενισχύει τη δική της παραγωγική βάση, ιδίως σε στρατηγικούς τομείς όπως η αμυντική βιομηχανία, τονίζει η Πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ενόψει του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου, που έχει ως κεντρικό θέμα συζήτησης την ανταγωνιστικότητα.

Σε επιστολή της προς τους 27 ηγέτες της ΕΕ, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επισημαίνει ότι η «ευρωπαϊκή προτίμηση» αποτελεί εργαλείο για να διασφαλίζεται ότι εταιρείες που λαμβάνουν δημόσια χρηματοδότηση προμηθεύονται εξαρτήματα και εξοπλισμό από ευρωπαϊκές αμυντικές βιομηχανίες, ενισχύοντας έτσι την ανεξαρτησία και την ανθεκτικότητα της Ένωσης σε κρίσιμες τεχνολογίες και στρατηγικούς τομείς.

Η λογική της «ευρωπαϊκής προτίμησης» στους στρατηγικούς τομείς εκτείνεται και στην αμυντική βιομηχανία. Η Φον ντερ Λάιεν προτείνει ότι οι εταιρείες που λαμβάνουν δημόσια χρηματοδότηση πρέπει να προμηθεύονται τα απαραίτητα υλικά και εξοπλισμό από ευρωπαϊκές πηγές, ώστε να ενισχύεται η παραγωγική βάση της ΕΕ και στην αμυντική βιομηχανία. Η Πρόεδρος της Επιτροπής αναφέρεται ρητά σε στρατηγικά επενδυτικά μέτρα για την άμυνα. Όπως υπογραμμίζει, μέρος των δημόσιων επενδύσεων θα κατευθυνθεί στην ενίσχυση και προμήθεια στρατιωτικού εξοπλισμού από την ευρωπαϊκή και την ουκρανική αμυντική βιομηχανία, μέσω των δανείων SAFE, ύψους 150 δισ. ευρώ και μέσω του νέου δανείου 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία, εκ των οποίων 60 δισ. ευρώ θα διατεθούν για την άμυνα.

Παράλληλα, η Πρόεδρος της Επιτροπής καλεί τους «27» να επικεντρωθούν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της Ενιαίας Αγοράς, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για απλοποίηση της νομοθεσίας και των διοικητικών διαδικασιών. Όπως σημειώνει, τα δέκα «omnibus» πακέτα που βρίσκονται ήδη σε εφαρμογή, αναμένεται να μειώσουν το διοικητικό βάρος για τις επιχειρήσεις και να εξοικονομήσουν περίπου 15 δισ. ευρώ ετησίως.

Τονίζει, επίσης, ότι η ΕΕ προωθεί τη διαφοροποίηση των εμπορικών της σχέσεων και την προστασία των στρατηγικών οικονομικών συμφερόντων της με επέκταση των εμπορικών συμφωνιών με την Ινδία, το Μεξικό, τις χώρες Mercosur, κ.α., ενώ ταυτόχρονα λαμβάνονται μέτρα κατά αθέμιτων πρακτικών για τη διασφάλιση δίκαιου ανταγωνισμού.

Η εμβάθυνση της Ενιαίας Αγοράς προϋποθέτει την άρση των εσωτερικών εμποδίων, επισημαίνει στην επιστολή της η Φον ντερ Λάιεν. Ειδική αναφορά γίνεται στην υιοθέτηση ενός ενιαίου καθεστώτος για τις επιχειρήσεις, του λεγόμενου «EU Inc», που θα επιτρέπει την ίδρυση εταιρειών σε 48 ώρες σε όλη την ΕΕ, καθώς και στην ενίσχυση κρίσιμων τομέων της ενιαίας αγοράς, όπως η ενέργεια, οι τηλεπικοινωνίες και οι κεφαλαιαγορές, με στόχο την καλύτερη λειτουργία τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Παράλληλα, η πρόεδρος της Επιτροπής τονίζει ότι η ψηφιακή και η τεχνητή νοημοσύνη θα αποτελέσουν κεντρικούς πυλώνες της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, μέσω στοχευμένων επενδύσεων και νέων υποδομών, με στόχο την ενίσχυση της τεχνολογικής κυριαρχίας και της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ.

Τέλος, η Φον ντερ Λάιεν τονίζει ότι η «στρατηγική καινοτομία» παραμένει βασική προτεραιότητα, με επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη και τη στήριξη καινοτόμων επιχειρήσεων, ώστε να μειωθεί το χάσμα με τις ΗΠΑ και την Κίνα και να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή παραγωγική βάση, στο πλαίσιο μιας πιο ανταγωνιστικής, αυτόνομης και ανθεκτικής Ενιαίας Αγοράς.

Πηγή: ΑΜΠΕ