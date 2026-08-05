Σε μια κίνηση ουσιαστικής ενίσχυσης της Ουκρανίας προχωρά η Ευρωπαϊκή Ένωση, αποδεσμεύοντας κονδύλιο ύψους 1,4 δισεκατομμυρίου ευρώ που προέρχεται απευθείας από τις αποδόσεις των δεσμευμένων ρωσικών κεφαλαίων.

Όπως διευκρίνισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι συγκεκριμένοι πόροι παρήχθησαν από τους τόκους των ταμειακών υπολοίπων της Ρωσικής Κεντρικής Τράπεζας, τα οποία βρίσκονται υπό το καθεστώς κυρώσεων από την έναρξη της εισβολής.

Σε δήλωσή της, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, υπογράμμισε την πρόθεση της ΕΕ να υποχρεώσει τη Ρωσία να αναλάβει το οικονομικό βάρος της επιθετικότητάς της.

Once again we wake up to the news of horrible atrocities by Russia through its aerial attacks on Ukraine. Russia must pay for the destruction it has caused. And we are using the proceeds from the immobilised Russian assets to make sure it does. We are making a further €1.4… pic.twitter.com/8sFqJXjPx2 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 5, 2026

Σημείωσε χαρακτηριστικά πως η διοχέτευση του επιπλέον 1,4 δισ. ευρώ στοχεύει στην άμεση στήριξη της ουκρανικής άμυνας απέναντι στην παράνομη στρατιωτική εισβολή.