Η φωνή υποστήριξης της Πορτογαλίας στις «κοινές ευρωπαϊκές αξίες» παραμένει «δυνατή», σχολίασε χθες Κυριακή η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αφού έγινε γνωστό ότι ο κεντρώος σοσιαλιστής Αντόνιο Ζοζέ Σεγκούρο επικράτησε στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στο κράτος της Ιβηρικής.

«Οι Πορτογάλοι πολίτες μίλησαν και, μπροστά στις καταστροφές που προκάλεσαν οι θύελλες, επέδειξαν αξιοσημείωτη δημοκρατική ανθεκτικότητα», σχολίασε η Γερμανίδα μέσω X, στα αγγλικά και στα πορτογαλικά.