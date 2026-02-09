Η φωνή υποστήριξης της Πορτογαλίας στις «κοινές ευρωπαϊκές αξίες» παραμένει «δυνατή», σχολίασε χθες Κυριακή η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αφού έγινε γνωστό ότι ο κεντρώος σοσιαλιστής Αντόνιο Ζοζέ Σεγκούρο επικράτησε στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στο κράτος της Ιβηρικής.
«Οι Πορτογάλοι πολίτες μίλησαν και, μπροστά στις καταστροφές που προκάλεσαν οι θύελλες, επέδειξαν αξιοσημείωτη δημοκρατική ανθεκτικότητα», σχολίασε η Γερμανίδα μέσω X, στα αγγλικά και στα πορτογαλικά.
Congratulations, António José Seguro, on your election as President of Portugal.
The Portuguese citizens have spoken and, in the face of devastation caused by the storms, demonstrated remarkable democratic resilience.
Portugal’s voice for our shared European values remains…
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 8, 2026